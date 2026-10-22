Alerta por estafas telefónicas: OSSE aclaró que no ofrece promociones ni descuentos por llamadas o WhatsApp

La empresa pidió no responder ni brindar datos personales ante contactos de líneas no oficiales y detalló cuáles son los únicos canales habilitados para comunicarse con los usuarios.

Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) emitió una alerta a la comunidad por estafas telefónicas y recordó que la empresa no realiza llamadas ni envía mensajes de WhatsApp para ofrecer promociones o descuentos, ni difunde publicaciones fuera de sus redes oficiales.

Qué recomienda OSSE Ante cualquier contacto de este tipo, OSSE recomendó no responder y no brindar ninguna clase de información personal si el usuario es contactado por líneas no oficiales. De esta manera, se busca evitar que los delincuentes accedan a datos sensibles, que suelen utilizarse para cometer fraudes.

Los únicos canales oficiales de contacto

La empresa detalló las vías de comunicación habilitadas, que son las únicas que deben considerarse válidas: