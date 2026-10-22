    • 22 de octubre de 2026 - 06:45

    San Juan: un sismo de magnitud 3,7 sacudió la provincia este miércoles por la noche

    Uno de los factores determinantes en la baja repercusión en superficie fue la profundidad a la que se produjo el movimiento, estimada en 109 kilómetros.

    San Juan: un sismo de magnitud 3,7 sacudió la provincia este miércoles por la noche

    San Juan: un sismo de magnitud 3,7 sacudió la provincia este miércoles por la noche

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    Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 se registró en la provincia de San Juan, según el informe oficial emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

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    El evento ocurrió este miércoles 21 de octubre a las 22:08, hora local (equivalente a las 01:08 UTC del jueves 22 de octubre), y logró ser percibido de manera leve por algunas personas ubicadas en edificios y en estado de reposo dentro de la capital provincial.

    De acuerdo con los datos técnicos detallados por el organismo nacional, el epicentro del sismo se localizó a 17 kilómetros al sur de Talacasto, a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a unos 68 kilómetros al este de Calingasta, con coordenadas precisas de -31.255 de latitud y -68.698 de longitud.

    Uno de los factores determinantes en la baja repercusión en superficie fue la profundidad a la que se produjo el movimiento, estimada en 109 kilómetros.

    Debido a esta característica, la intensidad evaluada según la escala de Mercalli Modificada se ubicó entre los niveles II y III en la Ciudad de San Juan, clasificándose como un evento débil que no reportó daños materiales ni personales en la región.

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