Uno de los factores determinantes en la baja repercusión en superficie fue la profundidad a la que se produjo el movimiento, estimada en 109 kilómetros.

San Juan: un sismo de magnitud 3,7 sacudió la provincia este miércoles por la noche

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Un movimiento telúrico de magnitud 3.7 se registró en la provincia de San Juan, según el informe oficial emitido por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES).

El evento ocurrió este miércoles 21 de octubre a las 22:08, hora local (equivalente a las 01:08 UTC del jueves 22 de octubre), y logró ser percibido de manera leve por algunas personas ubicadas en edificios y en estado de reposo dentro de la capital provincial.

De acuerdo con los datos técnicos detallados por el organismo nacional, el epicentro del sismo se localizó a 17 kilómetros al sur de Talacasto, a 35 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a unos 68 kilómetros al este de Calingasta, con coordenadas precisas de -31.255 de latitud y -68.698 de longitud.

Uno de los factores determinantes en la baja repercusión en superficie fue la profundidad a la que se produjo el movimiento, estimada en 109 kilómetros.