    • 22 de octubre de 2026 - 06:52

    Las ventajas que da San Juan y definieron la inversión de USD 19,5 millones de SolFrut

    La empresa anunció que construirá una plataforma para procesar alimentos y una planta de secado e industrialización de pistachos. Qué rol jugaron energía, rutas y la confianza de inversores.

    La inversión se dividirá en 9,5 millones de dólares para la planta de procesamiento de alimentos y otros 10 millones de dólares para el agregado de valor de pistachos.&nbsp;

    La inversión se dividirá en 9,5 millones de dólares para la planta de procesamiento de alimentos y otros 10 millones de dólares para el agregado de valor de pistachos. 

    Foto:

    SolFrut - Obra 1
    Diario de Cuyo | Carolina Putelli
    Por Carolina Putelli

    SolFrut, empresa que comercializa el aceite de oliva más vendido del país y una de las principales marcas alimenticias de Argentina, invirtió 1,5 millones de dólares durante 2026 en San Juan y anunció otro desembarco de capitales por 19,5 millones de dólares. La apuesta significa trasladar producción que tenía en otras provincias al territorio local y avanzar con la industrialización de un producto clave como es el pistacho.

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    Desde el Gobierno provincial no sólo celebraron esta decisión, sino que también señalaron que se trata de una acción que muestra la confianza que hay en la provincia y cómo la inversión minera genera nuevos negocios. Es que según Gustavo Fernández, ministro de Producción local, la infraestructura que genera este último sector da nuevas ventajas a la agroindustria.

    El funcionario aseguró que la provincia ya venía “trabajando y acompañando a la empresa, estábamos al tanto de esta inversión y va en línea con lo que pensamos: diversificar hacia un sector agroindustrial rentable y un proceso que integre desde el campo a la góndola”.

    Es que la apuesta de SolFrut no solo tiene que ver con fortalecer la producción de pistachos, que es uno de los productos emergentes, sino que su planta de procesamiento de alimentos le permite integrarse mejor en los mercados minoristas. Fernández dijo que aprovechan “el canal comercial que tienen de venta a los supermercados, con una marca como es Oliovita, para llegar con nuevos productos gourmet”.

    La nueva planta, que empezarán a construir entre fines de 2026 y comienzos de 2027, tendrá 1.700 m2 y estará destinada a la elaboración de salsa. Esto conectará a la producción de los bienes terminados con otro sector fuerte en San Juan: los tomateros. Además prevén un diseño flexible para incorporar nuevas líneas, como la producción de alimentos bajo el modelo marca blanca.

    El impulso que viene de la minería

    Para Fernández, una señal clara que deja esta inversión no es solo la apuesta de esta compañía, que tiene en San Juan la aceitera más grande de la región. En cambio, significa la consolidación de cómo los beneficios que genera un sector como el minero puede impactar en oportunidades para otras industrias.

    “Es la apuesta de San Juan como destino seguro de inversión”, señaló. Para el ministro, que se haya consolidado la confianza desde el sector minero hace que otros se interesen por producir en la provincia, porque la consideran “una plaza amigable”. También dijo que a la hora de vender en el exterior “es más fácil posicionar algo que llega desde un lugar que es conocido”.

    Pero no se trata solo de la imagen que tiene en el resto del mundo y el país la provincia, sino también en la capacidad que se está instalando en cuanto a infraestructura. Para Fernández, que en el sur provincia estén planificadas obras como la Ruta 40, la Ruta 153 y que se haya incoprorado capacidad energética llevó a que SolFrut elija Sarmiento como lugar para volcar los 19,5 millones de dólares. Esto, dijo, “puede posicionar el departamento como un polo agroindustrial e industrial, con la perspectiva de que también puede sumar infraestructura de gas natural y una posible conexión con el Pacífico”.

    Estas obras, recordó, están vinculadas directamente con el sector minero y por eso, dijo, es una forma de hacer que este sector primario termine incorporando capacidades para otras industrias. Aseguró que ya hay otras apuestas que están viendo la provincia con esta óptica, como la reciente inversión en desarrollo de genética de uvas de mesa.

    “Esto tiene que ver con la mirada que hay en San Juan de invertir en infraestructura, logística, capacidad energética. La provincia está dando muestras de que tiene un plan a mediano plazo, vinculado a la minería, pero que puede ofrecer condiciones a otros sectores para diversificar la matriz productiva”, señaló.

    Las condiciones naturales en las que se apoya

    Fernández dijo que es importante que San Juan cuenta con condiciones naturales en las que es posible hacer estos avances. “SolFrut eligió la provincia porque tiene buenos rendimientos en los productos como el olivo, pistachos y otros cultivos”, señaló.

    A esto se suma que en el territorio local es posible generar energías alternativas, clave para la exportación. Incluso la empresa de alimentos instaló durante este año un parque solar con el que abastece sus operaciones.

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