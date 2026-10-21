Nicolás Yanzón es el nuevo presidente de la Mesa Vitícola de San Juan

La Mesa Vitícola de San Juan celebró su Asamblea General Ordinaria donde se formalizó el traspaso de autoridades y la conformación de la nueva Comisión Directiva de la entidad. En este marco, el productor Nicolás Yanzón asumió como nuevo presidente, encabezando la conducción institucional para el próximo período.

Los salarios aumentaron un 2,7% en agosto y le ganaron por un punto a la inflación

La actividad económica creció apenas 0,1% en agosto, menos de lo esperado, tras la fuerte caída de julio

La renovación de la cúpula dirigencial marca el inicio de una nueva etapa de gestión en un contexto de constantes desafíos económicos y productivos para la vitivinicultura local y para las familias rurales que sostienen la actividad en la provincia.

Acompañando a Yanzón, la nueva mesa ejecutiva quedó integrada por un grupo de productores y referentes del sector que buscarán fortalecer la voz de las bases viñateras ante los distintos organismos públicos y actores de la cadena de valor.

Secretario: Pablo Sánchez

Tesorero: Andrés Roca

Vocales Titulares:

Vocal 1: Eduardo Sánchez

Vocal 2: Pablo Amaya

Vocal 3: Pablo Martín

Vocal 4: Miguel Rodríguez

Vocal 5: Marcelo Giménez

Vocal 6: Raúl Sarmiento

Vocales Suplentes:

Vocal 1 Suplente: Roberto Serrani

Vocal 2 Suplente: Juan Manuel Valverde

Vocal 3 Suplente: Héctor Chiconi

Vocal 4 Suplente: Alfredo Camacho

Órgano de Revisión de Cuentas:

Revisor de Cuentas Titular: Alberto Penizzotto

Revisor de Cuentas Suplente: Jesús Pérez

Objetivos y ejes de trabajo para la gestión

Desde la institución destacaron que la meta principal de esta nueva conducción será canalizar las inquietudes, necesidades y propuestas de los viñateros para elevarlas ante las autoridades gubernamentales e industriales.

Asimismo, remarcaron el compromiso de mantener una agenda activa de trabajo centrada en la defensa firme de la producción local, la rentabilidad del viñatero y el impulso de medidas que mejoren la competitividad y el desarrollo sostenible de la vitivinicultura sanjuanina.