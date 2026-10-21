Nicolás Yanzón es el nuevo presidente de la Mesa Vitícola de San Juan

La Mesa Vitícola de San Juan celebró su Asamblea General Ordinaria donde se formalizó el traspaso de autoridades y la conformación de la nueva Comisión Directiva de la entidad. En este marco, el productor Nicolás Yanzón asumió como nuevo presidente, encabezando la conducción institucional para el próximo período.
La renovación de la cúpula dirigencial marca el inicio de una nueva etapa de gestión en un contexto de constantes desafíos económicos y productivos para la vitivinicultura local y para las familias rurales que sostienen la actividad en la provincia.
Un equipo enfocado en la representatividad y el sector productivo
Acompañando a Yanzón, la nueva mesa ejecutiva quedó integrada por un grupo de productores y referentes del sector que buscarán fortalecer la voz de las bases viñateras ante los distintos organismos públicos y actores de la cadena de valor.
La nómina de la nueva Comisión Directiva está conformada por:
Presidente: Nicolás Yanzón
Secretario: Pablo Sánchez
Tesorero: Andrés Roca
Vocales Titulares:
Vocal 1: Eduardo Sánchez
Vocal 2: Pablo Amaya
Vocal 3: Pablo Martín
Vocal 4: Miguel Rodríguez
Vocal 5: Marcelo Giménez
Vocal 6: Raúl Sarmiento
Vocales Suplentes:
Vocal 1 Suplente: Roberto Serrani
Vocal 2 Suplente: Juan Manuel Valverde
Vocal 3 Suplente: Héctor Chiconi
Vocal 4 Suplente: Alfredo Camacho
Órgano de Revisión de Cuentas:
Revisor de Cuentas Titular: Alberto Penizzotto
Revisor de Cuentas Suplente: Jesús Pérez
Objetivos y ejes de trabajo para la gestión
Desde la institución destacaron que la meta principal de esta nueva conducción será canalizar las inquietudes, necesidades y propuestas de los viñateros para elevarlas ante las autoridades gubernamentales e industriales.
Asimismo, remarcaron el compromiso de mantener una agenda activa de trabajo centrada en la defensa firme de la producción local, la rentabilidad del viñatero y el impulso de medidas que mejoren la competitividad y el desarrollo sostenible de la vitivinicultura sanjuanina.