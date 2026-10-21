    • 21 de octubre de 2026 - 18:51

    Nicolás Yanzón es el nuevo presidente de la Mesa Vitícola de San Juan

    La entidad realizó su Asamblea General Ordinaria en la que renovó a sus autoridades. La nueva conducción asume el compromiso de defender la rentabilidad de los productores y la competitividad del sector frente a los desafíos de la actividad.

    Los integrantes de la nueva mesa vitícola.

    Los integrantes de la nueva mesa vitícola.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Mesa Vitícola de San Juan celebró su Asamblea General Ordinaria donde se formalizó el traspaso de autoridades y la conformación de la nueva Comisión Directiva de la entidad. En este marco, el productor Nicolás Yanzón asumió como nuevo presidente, encabezando la conducción institucional para el próximo período.

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    La renovación de la cúpula dirigencial marca el inicio de una nueva etapa de gestión en un contexto de constantes desafíos económicos y productivos para la vitivinicultura local y para las familias rurales que sostienen la actividad en la provincia.

    Un equipo enfocado en la representatividad y el sector productivo

    Acompañando a Yanzón, la nueva mesa ejecutiva quedó integrada por un grupo de productores y referentes del sector que buscarán fortalecer la voz de las bases viñateras ante los distintos organismos públicos y actores de la cadena de valor.

    La nómina de la nueva Comisión Directiva está conformada por:

    Presidente: Nicolás Yanzón

    Secretario: Pablo Sánchez

    Tesorero: Andrés Roca

    Vocales Titulares:

    Vocal 1: Eduardo Sánchez

    Vocal 2: Pablo Amaya

    Vocal 3: Pablo Martín

    Vocal 4: Miguel Rodríguez

    Vocal 5: Marcelo Giménez

    Vocal 6: Raúl Sarmiento

    Vocales Suplentes:

    Vocal 1 Suplente: Roberto Serrani

    Vocal 2 Suplente: Juan Manuel Valverde

    Vocal 3 Suplente: Héctor Chiconi

    Vocal 4 Suplente: Alfredo Camacho

    Órgano de Revisión de Cuentas:

    Revisor de Cuentas Titular: Alberto Penizzotto

    Revisor de Cuentas Suplente: Jesús Pérez

    Objetivos y ejes de trabajo para la gestión

    Desde la institución destacaron que la meta principal de esta nueva conducción será canalizar las inquietudes, necesidades y propuestas de los viñateros para elevarlas ante las autoridades gubernamentales e industriales.

    Asimismo, remarcaron el compromiso de mantener una agenda activa de trabajo centrada en la defensa firme de la producción local, la rentabilidad del viñatero y el impulso de medidas que mejoren la competitividad y el desarrollo sostenible de la vitivinicultura sanjuanina.

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