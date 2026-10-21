Los salarios aumentaron un 2,7% en agosto y le ganaron por un punto a la inflación

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer su informe mensual sobre el Índice de Salarios de agosto de 2026, el cual registró un incremento del 2,7% en las remuneraciones promedio de los trabajadores formales e informales. El dato relevante del período es que el indicador volvió a ubicarse por encima de la evolución de los precios: superó por 1 punto porcentual a la inflación de agosto, que se fijó en 1,7%.

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Con este resultado, el índice general de salarios acumula una suba del 25,1% en los primeros ocho meses del año (frente al 21,3% de inflación en el mismo tramo), mientras que en la comparación interanual trepó al 35,6%, superando por 2,1 puntos al Índice de Precios al Consumidor (IPC) interanual (33,5%).

El impulso mensual en la masa salarial respondió a incrementos parejos pero con matices según la condición laboral:

Sector privado no registrado: Lideró la suba de agosto con un avance del 3,0%.

Sector público: Experimentó un alza promedio del 2,3%.

En el promedio combinado del empleo registrado (sumando privados en regla y empleados públicos), el incremento mensual fue del 2,6%.

Salarios en las provincias vs. administración nacional

Dentro del sector público, el comportamiento salarial volvió a exhibir ritmos dispares según la jurisdicción del Estado:

Subsector público provincial: Registró un aumento del 2,6% en agosto, con un acumulado del 23,2% en lo que va de 2026 y una variación interanual del 30,0%.

Subsector público nacional: Las remuneraciones en la órbita nacional (sin incluir a las universidades) subieron un 1,9% en el mes, acumulando un 20,4% en 2026 y un 26,3% interanual.

La carrera contra los precios en el acumulado e interanual

Al observar la trayectoria de 2026, el trabajo no registrado encabeza los incrementos nominales acumulados entre enero y agosto con un 38,4%. Por su parte, el empleo público suma un 23,8% y los salarios del sector privado formal alcanzaron un 20,4%.

En la balanza interanual (agosto de 2026 respecto a agosto de 2025):

Informales: Registraron una suba del 55,4%.

Privados registrados: Alcanzaron un incremento del 30,4%.

Sector público: Consolidó una variación del 30,3%.

La evolución mes a mes durante 2026

La serie difundida por el INDEC muestra una senda de incrementos salariales continuos a lo largo del año: tras arrancar con subas del 2,5% en enero y 2,4% en febrero, el indicador aceleró en marzo (3,4%) y abril (3,7%), para luego estabilizarse en mayo (2,2%), junio (2,9%), julio (2,8%) y cerrar agosto en 2,7%.