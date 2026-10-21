    • 21 de octubre de 2026 - 16:06

    SolFrut invertirá USD 19,5 millones en San Juan para construir una fábrica de alimentos y una planta de pistachos

    Los fondos se destinarán entre 2026 y 2028 a una planta de salsas en Sarmiento y a la primera etapa de una instalación para procesar y secar pistachos en la provincia.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La empresa SolFrut anunció que invertirá USD 19,5 millones en San Juan entre 2026 y 2028 para ampliar su capacidad industrial. El dinero se repartirá entre una planta de alimentos y la primera fase de una planta de procesamiento y secado de pistachos, con el objetivo de transformar más producción primaria de la provincia en alimentos elaborados.

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    La fábrica de alimentos se construirá en el departamento Sarmiento, demandará USD 9,5 millones y tendrá una nave central de unos 1.700 metros cuadrados. La obra comenzaría a fines de este año. Producirá inicialmente salsas, ampliará el portafolio de la marca Oliovita y elaborará alimentos para terceros bajo el modelo de marcas blancas, con foco también en servicios institucionales y minería.

    La planta de pistachos requerirá USD 10 millones en su primera fase y se construiría en el segundo semestre de 2027. SolFrut tiene más de 1.100 hectáreas de pistachos en el departamento 25 de Mayo y proyecta ampliarlas, de modo que más valor de esta actividad quede en San Juan.

    José Chediack, presidente de la compañía, afirmó que el objetivo es seguir creciendo desde la provincia, con productos de mayor valor agregado. SolFrut posee más de 3.000 hectáreas cultivadas entre San Juan y La Rioja y es la mayor productora argentina de aceite de oliva virgen extra. Los nuevos proyectos se suman a inversiones ya realizadas en 2026, como una planta de acetos de USD 1,5 millones y un parque solar de 2,98 MWp.

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