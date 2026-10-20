    • 20 de octubre de 2026 - 18:00

    El costo de la construcción subió 2,9% en septiembre y acumula un alza del 25,7% en 2026

    Los materiales aumentaron 3,5% en el mes, mientras que la mano de obra avanzó 1,7%. Sin embargo, en lo que va del año, los salarios del sector acumularon una suba del 36,6%, por encima del incremento registrado en los insumos.

    En alza. Los materiales de construcción y refacción del hogar mostrarán descuentos de hasta 50%, combinados con la financiación en cuotas.
    En alza. Los materiales de construcción y refacción del hogar mostrarán descuentos de hasta 50%, combinados con la financiación en cuotas.

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    El costo de la construcción registró un aumento del 2,9% en septiembre respecto de agosto y acumuló una suba del 25,7% en los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). La medición reflejó incrementos tanto en los materiales como en la mano de obra, aunque con diferencias en su evolución mensual y anual.

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    El relevamiento toma como referencia los costos necesarios para construir un edificio tipo en la Ciudad de Buenos Aires. En septiembre, los materiales encabezaron las subas mensuales, con un incremento del 3,5%, mientras que la mano de obra registró una variación del 1,7%.

    De acuerdo con el informe, el indicador general de la construcción alcanzó los 23.607,5 puntos. En tanto, el índice de materiales llegó a los 25.714,3 puntos, con un aumento del 3,5% durante septiembre y una variación acumulada del 20,5% en lo que va del año.

    Por su parte, el costo de la mano de obra se ubicó en 20.519,6 puntos, tras avanzar un 1,7% en el noveno mes de 2026. Sin embargo, al analizar el acumulado anual, este componente mostró el mayor incremento, con una suba del 36,6%, muy por encima de la registrada por los materiales.

    La diferencia entre ambos rubros fue de 1,8 puntos porcentuales en septiembre a favor de los materiales. No obstante, en el acumulado del año, la mano de obra superó a los insumos por 16,1 puntos porcentuales, una brecha que evidencia la distinta evolución de los componentes del costo de construcción.

    Cómo se calcula el costo de la construcción

    Para determinar la evolución de la mano de obra, CAMARCO releva información de empresas que ejecutan proyectos similares al edificio utilizado como referencia en la Ciudad de Buenos Aires. La medición de septiembre incorporó los valores establecidos en el acuerdo salarial de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aprobado oficialmente el 29 de septiembre.

    El cálculo contempla tanto la remuneración que habría percibido un trabajador durante el mes en condiciones normales de actividad como los costos que esa prestación laboral representa para las empresas constructoras.

    Desde la entidad aclararon que los datos de septiembre tienen carácter provisorio y que el indicador es de naturaleza estadística. Su finalidad es reflejar las variaciones de los costos de una obra de referencia y facilitar el seguimiento de su evolución.

    Por ese motivo, los resultados no representan necesariamente el costo efectivo de todos los proyectos de construcción, ya que los valores pueden variar según las características de cada obra, los materiales utilizados y las condiciones particulares de ejecución.

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