El ranking de billeteras virtuales: cuál genera mayor interés y dónde conviene dejar el dinero

Las billeteras vituales se han vuelto en un instrumento muy popular para el manejo del dinero, el pago de servicios, bienes, el uso diario y también para ahorrar. Cada una de ellas, dependiente de distintos organismos y entidades bancarias, maneja una tasa de interés que varía, incluso algunas superiores a las de los plazos fijos tradicionales.

Otra vez subió el riesgo país: rompió los 700 puntos y alcanzó su nivel más alto en un año

El Brent tocó su valor más alto en cinco meses ante nuevos ataques contra objetivos sauditas y embarcaciones. El mercado teme interrupciones en una de las regiones decisivas para el suministro mundial.

Siendo una de las alternativas más rentables para hacer rendir el dinero que se debe usar en el corto plazo, el rendimiento de cada billetera virtual dependerá de la tasa de interés como del dinero invertido en el instrumento. Las tasas que ofrecen las billeteras virtuales en Argentina suelen variar con frecuencia, pero resultan atractivas porque generan ganancias diarias al invertir el dinero de los usuarios en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market. Esto permite contar con los fondos siempre disponibles, es decir, son de liquidez inmediata.

Mientras que en algunos bancos la tasa nominal anual para depósitos en plazos fijos tradicionales a 30 días ronda entre el 18 y 20%, en el caso de las billeteras algunas se encuentran por debajo de ese índice y otras por encima.

Conforme señala el sitio especializado trascendo.com en su actualización correspondiente al 20 de octubre, dentro de las billeteras virtuales más populares con mejor rendimiento se encuentra Ualá (Fondo Común de Inversiones), con un rendimiento del 20,81%.

Naranja, otra de las billeteras que durante mucho tiempo fue una de las que brindó mejor rendimiento actualmente maneja una tasa del 20%, quedando fuera de las cinco billeteras que manejan mejores tasas de interés. La tasa se aplica remunerando el saldo hasta por $1.000.000 depositado.

En el caso de Mercado Pago, una de las billeteras virtuales más populares y usadas para el pago de bienes y servicios, maneja actualmente una tasa de interés del 19,35%. Si bien no es el mejor rendimiento, hay otros instrumentos que manejan porcentajes inferiores.

Por fuera de las mencionadas, hay aplicaciones que generan un mayor rendimiento en el mercado.

De acuerdo a lo que señala el sitio especializado, el ranking de billeteras queda conformado de la siguiente manera:

El cálculo se realiza en base al rendimiento anual de la inversión en base al último rendimiento diario de cada aplicación, ya que cada una tiene un criterio diferente para definir y publicar la tasa nominal anual.