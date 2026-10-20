La industria sigue en terreno negativo y el comercio enciende luces de alerta

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió los resultados de septiembre correspondientes al indicador que mide las expectativas de los empresarios de la industria manufacturera, los supermercados y los autoservicios mayoristas. El relevamiento oficial confirmó que el sector fabril continúa sin consolidar un piso de recuperación, mientras que el consumo masivo comenzó a reflejar un freno en las expectativas que mantenía durante la primera mitad del año.

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En el sector industrial, el Índice de Confianza Empresarial (ICE) registró en septiembre una marca de -18,9%. Si bien la cifra representó una leve mejora en comparación con el -20,2% medido en agosto, las fábricas argentinas no logran revertir el sesgo pesimista que arrastran desde comienzos del año pasado.

De cara al último trimestre (octubre - diciembre de 2026), los industriales mantienen una postura marcadamente prudente en relación con sus niveles de producción y ventas.

Esto deja un saldo neto de producción de -6,1% para el cierre del ejercicio.

El principal factor que explica este panorama cauteloso es la evolución de los pedidos. En septiembre, casi la mitad de los industriales (48,4%) evaluó que la demanda de sus clientes se ubicó por debajo de los niveles normales. Un 48,6% consideró que las ventas estuvieron estables, mientras que apenas un 3,0% reportó ventas por encima de lo previsto, dejando el balance de demanda en un rojo de -45,5%.

En lo que respecta al nivel de stock acumulado en los depósitos de las firmas:

62,7% indicó tener inventarios en niveles adecuados.

21,2% admitió un exceso de mercadería guardada.

16,0% afirmó estar operando con un stock inferior al aconsejable.

Freno en la confianza del comercio y los mayoristas

El informe del INDEC también reflejó un cambio de tendencia en el sector comercial. El Índice de Confianza Empresarial (ICE) para supermercados y autoservicios mayoristas cayó al -4,3% en septiembre, interrumpiendo la senda de estabilidad cercana a valores neutrales que había mostrado durante los meses previos.

La visión de las empresas sobre la situación comercial actual arrojó un saldo marcadamente negativo de -31,4%:

57,0% de los directivos consultados calificó el estado presente de su negocio como "normal".

37,2% consideró que la situación actual es "mala".

5,8% catalogó el momento comercial como "bueno".

Proyecciones para el consumo masivo en el tramo final de 2026

Pese al saldo negativo del presente, las perspectivas del comercio para los meses de octubre, noviembre y diciembre muestran un sesgo moderadamente optimista que contuvo una caída más pronunciada del indicador general.

Un 22,1% de los comercios minoristas y mayoristas confía en que su actividad mejorará en el último trimestre de 2026, frente a un 5,8% que aguarda un deterioro. En tanto, un 72,1% prevé que el escenario se mantendrá estable, arrojando un balance positivo de 16,3% en materia de expectativas futuras.

En relación a la gestión de inventarios y abastecimiento en los mostradores, el 60,5% de los comerciantes encuestados confirmó que sus volúmenes de stock operan dentro de parámetros de normalidad.