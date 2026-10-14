Crisis en la industria del calzado: cerraron más de 100 fábricas y se perdieron 10.000 puestos de trabajo

La industria argentina del calzado atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años . En apenas dos años, el sector perdió alrededor de 10.000 puestos de trabajo y más de 100 fábricas cerraron sus puertas , según un relevamiento difundido por la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA)

Se perdieron más de 66.000 puestos de trabajo en dos años y solo tres provincias resistieron la caída

El diagnóstico fue confirmado por Horacio Jerez, secretario adjunto de UTICRA , quien vinculó la situación con una combinación de factores: la caída del consumo interno, el crecimiento de las importaciones desde países como China y Bangladesh y el ingreso de mercadería de contrabando. Se trata de la interpretación del gremio sobre el deterioro de la actividad

El impacto ya llevó a empresarios, trabajadores, comerciantes y proveedores a organizarse para reclamar medidas destinadas a sostener la producción nacional. La próxima protesta tendrá alcance nacional y está prevista para el 27 de octubre en Plaza de Mayo .

El retroceso no se limita al empleo. UTICRA aseguró que más de un centenar de fábricas dejaron de operar durante los últimos dos años , mientras otras compañías redujeron significativamente su producción y sus planteles.

Entre los casos mencionados por el sector aparecen empresas históricas y cadenas que debieron cerrar locales o reestructurar sus operaciones. Viamo abrió un concurso preventivo de acreedores; Mary & Joe cerró su último local y su fábrica; y Luna Chiara redujo drásticamente tanto sus puntos de venta como su personal.

El deterioro también aparece en las estadísticas productivas. De acuerdo con información difundida por el sector sobre datos del INDEC, la fabricación de calzado viene registrando fuertes caídas interanuales, en un escenario atravesado por una menor demanda local y una mayor competencia de productos provenientes del exterior.

Las importaciones y la caída del consumo, en el centro del debate

Desde la Cámara de la Industria del Calzado y UTICRA sostienen que el crecimiento de las importaciones modificó fuertemente el mercado. Un informe de IES Consultores citado por el sector indica que algunas de las principales compañías están reduciendo su dependencia de la fabricación nacional y ampliando el abastecimiento mediante productos importados.

Sin embargo, otros datos muestran que la crisis no puede explicarse únicamente por el ingreso de calzado extranjero. Un relevamiento reciente sobre la industria bonaerense indicó que entre mayo de 2025 y mayo de 2026 las importaciones del rubro disminuyeron 31,3%, mientras en ese mismo período continuaron las pérdidas de empleo y los cierres de plantas. Esa evolución también pone el foco sobre la retracción del consumo interno.

El mercado doméstico refleja esa caída. Según datos sectoriales, durante el primer semestre de 2026 el consumo aparente alcanzó 47,6 millones de pares, un 25,1% menos que en igual período del año anterior. El consumo anualizado por habitante cayó a 1,99 pares.

Preparan una marcha nacional a Plaza de Mayo

La situación llevó a fabricantes, comerciantes, proveedores y trabajadores a coordinar diferentes protestas durante los últimos meses. Ahora preparan una movilización nacional para el 27 de octubre, con concentración en Plaza de Mayo.

El objetivo será entregar al Gobierno un petitorio con medidas de emergencia. Entre los reclamos aparecen mayores controles sobre las compras mediante plataformas digitales, medidas contra el contrabando, acceso al crédito para las fábricas, modificaciones impositivas y la implementación de valores criterio para determinados productos importados.

Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado, también reclamó la aprobación de una ley de emergencia pyme que, entre otras cuestiones, permita aliviar la situación financiera de las empresas y contener embargos mientras atraviesan la caída de actividad.

La movilización del 27 de octubre buscará reunir a los distintos eslabones de la cadena del calzado para presentar formalmente esos pedidos y reclamar medidas frente a la pérdida de fábricas y puestos de trabajo.