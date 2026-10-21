Bicicross en San Juan: Entradas en venta para disfrutar del gran evento internacional

Desde el viernes, BMX del mejor nivel en Rawson con una propuesta internacional.

Entradas. El Bicicross San Juan ya abrió la venta de las entradas para el festival que comienza este viernes.

San Juan se prepara para vivir tres jornadas a puro BMX Racing. Del viernes 23 al domingo 25 de octubre, la pista del Club Bicicross San Juan será escenario de las Copas Iberoamericana y Latina más la novena fecha del Campeonato Argentino, con la participación de pilotos de 12 países.

Para quienes quieran disfrutar del espectáculo, el abono para las tres jornadas tiene un valor de $30.000, mientras que la entrada diaria cuesta $15.000. Los jubilados tendrán ingreso gratuito, mientras que los niños a partir de los 10 años deberán abonar entrada. Además, el estacionamiento tendrá un costo diario de $10.000. La venta será únicamente presencial, en las puertas del Club, ubicado en la intersección de Manuel Lemos y Chino Saldaño, Rawson. El expendio iniciará este jueves 22 durante los entrenamientos para pilotos de 13 a 19:20 horas.

La convocatoria reunirá a más de 400 pilotos y participantes durante el fin de semana, entre ellos 80 representantes sanjuaninos, junto a corredores de Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica. Las competencias internacionales otorgarán puntos para el ciclo olímpico rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.