Desamparados recibe a Unión por un lugar en las semifinales del Clausura: entradas, árbitros y todo lo que tenés que saber

El "Víbora" y el "Azul" chocan este miércoles por la noche en el Barrio Patricias Sanjuaninas en un mano a mano a 90 minutos. Conocé los precios, horarios de boletería y la terna arbitral.

El fútbol sanjuanino vivirá una noche de alta tensión en el Barrio Patricias Sanjuaninas. Este miércoles, Sportivo Desamparados y Club Atlético Unión volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico provincial, en un duelo a todo o nada que definirá al semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

El destino los volvió a cruzar apenas una semana después de haberse medido en Villa Krause por la última fecha de la fase regular. En aquel cruce, la victoria del "Víbora" le permitió finalizar como puntero del torneo, mientras que el "Azul" quedó ubicado en la octava posición, cruzándolos automáticamente en los cuartos de final.

Por haber alcanzado el primer lugar de la tabla, Desamparados contará con ventaja deportiva, por lo que en caso de igualdad al término de los 90 minutos será el conjunto puyutano el que avance a la siguiente instancia. El vencedor de esta llave ya tiene rival confirmado: se medirá en semifinales ante Marquesado, que logró su boleto tras eliminar por penales a 9 de Julio.

El encuentro contará con el arbitraje de Jesús Allegue, quien estará secundado por Sergio González y José Díaz como jueces de línea.

Este compromiso representa el primer capítulo de una seguidilla intensa entre ambas instituciones, ya que el fin de semana volverán a enfrentarse por el choque de ida de la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur en el Estadio del Bicentenario, cerrando la serie una semana más tarde en Puyuta.