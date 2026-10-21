    • 21 de octubre de 2026 - 12:17

    Desamparados recibe a Unión por un lugar en las semifinales del Clausura: entradas, árbitros y todo lo que tenés que saber

    El "Víbora" y el "Azul" chocan este miércoles por la noche en el Barrio Patricias Sanjuaninas en un mano a mano a 90 minutos. Conocé los precios, horarios de boletería y la terna arbitral.

    image
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El fútbol sanjuanino vivirá una noche de alta tensión en el Barrio Patricias Sanjuaninas. Este miércoles, Sportivo Desamparados y Club Atlético Unión volverán a verse las caras en una nueva edición del clásico provincial, en un duelo a todo o nada que definirá al semifinalista del Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol.

    Leé además

    alianza y minero ya conocen el dia de la semifinal, mientras desamparados y union definen el otro pasaje

    Alianza y Minero ya conocen el día de la semifinal, mientras Desamparados y Unión definen el otro pasaje
    el destino, el fixture y el futbol los vuelven a cruzar: desamparados y union, cara a cara otra vez por el regional

    El destino, el fixture y el fútbol los vuelven a cruzar: Desamparados y Unión, cara a cara otra vez por el Regional

    El destino los volvió a cruzar apenas una semana después de haberse medido en Villa Krause por la última fecha de la fase regular. En aquel cruce, la victoria del "Víbora" le permitió finalizar como puntero del torneo, mientras que el "Azul" quedó ubicado en la octava posición, cruzándolos automáticamente en los cuartos de final.

    El encuentro contará con el arbitraje de Jesús Allegue, quien estará secundado por Sergio González y José Díaz como jueces de línea.

    Este compromiso representa el primer capítulo de una seguidilla intensa entre ambas instituciones, ya que el fin de semana volverán a enfrentarse por el choque de ida de la Tercera Ronda del Torneo Regional Amateur en el Estadio del Bicentenario, cerrando la serie una semana más tarde en Puyuta.

    Venta de entradas y horarios de atención

    Desde la institución puyutana informaron el cronograma y los valores para el expendio de localidades, tanto presencial como de manera digital a través de la plataforma AccessFan:

    • Secretaría del Club: de 12:00 a 17:00 hs.

    • Boleterías del Serpentario: abiertas a partir de las 17:00 hs hasta el inicio del partido.

    Valores para No Socios:

    • Popular: $10.000

    • Platea: $15.000

    • Jubilados y Menores (Popular): $5.000

    • Jubilados y Menores (Platea): $8.000

    Valores para Socios:

    • Popular: Sin cargo (con QR al día).

    • Platea: $3.000 (abona diferencia por plataforma).

    • Jubilados y Menores (Popular y Platea): Sin cargo.

    • Escuela de Fútbol, Futsal y Fútbol Femenino: $5.000.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    desamparados goleo 3 a 0 a san carlos, dio vuelta la serie y avanza en el regional amateur

    Desamparados goleó 3 a 0 a San Carlos, dio vuelta la serie y avanza en el Regional Amateur

    desamparados en puyuta y union en mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la tercera fase del regional amateur

    Desamparados en Puyuta y Unión en Mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la Tercera Fase del Regional Amateur

    regional amateur: desamparados confirmo el precio de entradas para la revancha decisiva ante san carlos

    Regional Amateur: Desamparados confirmó el precio de entradas para la revancha decisiva ante San Carlos

    Daniel Castro ya definió y puso el 3 a 1 para Desamparados que se agigantó en Villa Krause y se apoderó del primer puesto en la clasificación. Fotos: prensa CSD.

    Desamparados se hizo gigante en Villa Krause, venció a Unión y terminó primero: volverán a cruzarse en Play Off