Alianza y Minero ya conocen el día de la semifinal, mientras Desamparados y Unión definen el otro pasaje

El Clausura del fútbol sanjuanino ya comienza a bajar el telón y mientras este miércoles por la noche se definirá el último pasaje a semifinales, el duelo por semifinales ya tiene día y escenario confirmado. Alianza-Minero se medirán en el Estadio del Bicentenario pero antes habrá otro plato fuerte en Puyuta.

Este miércoles por la noche habrá clásico decisivo en el barrio Patricias Sanjuaninas. Desamparados y Unión vuelven a verse las caras por enésima vez en el año y esta vez con el plus de tener que decidir en 90 minutos quien avanzará a semifinales del Clausura. Ya se vieron las caras hace una semana en Villa Krause por la última fecha del certamen y con el triunfo de Desamparados, el Víbora terminó puntero y el Azul en la 8° posición, por ende el fixture los volvió a juntar en un cruce decisivo.

Por haber finalizado en la 1° ubicación, Sportivo correrá con ventaja deportiva y en caso de igualdad será quien avanza a semifinales. El ganador de esta llave se medirá ante Marquesado, que se clasificó después de vencer a 9 de Julio en los penales.

El árbitro del duelo en Puyuta será Jesús Allegue acompañado por Sergio González y José Díaz como asistentes.

El cruce será un nuevo round entre dos equipos que volverán a cruzarse el fin de semana cuando disputen el encuentro de ida por la Tercera Ronda del Regional Amateur que los tendrá primero midiéndose en el Bicentenario y una semana después en Puyuta.

En el Bicentenario, Alianza-Minero definen al primer finalista

Dos de los equipos que se armaron como candidatos para pelear el título se medirán este sábado para definir al primer finalista. Se trata de Atlético Alianza y Atlético Minero quienes se medirán desde las 17 horas en el Estadio del Bicentenario.

El Lechuzo viene de conseguir la clasificación a semis después de golear a Rivadavia, mientras que Minero se clasificó agónicamente después de vencer a Trinidad. Ambos aspiran fuerte al título, el Lechuzo porque se armó para eso e incluso el simple hecho de no jugar el Regional Amateur lo puso de cabeza en el objetivo de coronarse en este certamen y Minero, en tanto, porque es el campeón del Apertura y en caso de quedarse con el Clausura será el Supercampeón del fútbol sanjuanino.

En caso de igualdad en los 90, el finalista se definirá en los penales. Será sin dudas, otra propuesta imperdible para los amantes futboleros.