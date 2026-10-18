Desamparados en Puyuta y Unión en Mendoza, se juegan la vida por el pasaje a la Tercera Fase del Regional Amateur

No será un domingo ni un partido más tanto para Desamparados como para Unión. Serán 90 minutos aquí y allá que determinarán el futuro de los dos representantes sanjuaninos en el Torneo Regional Amateur. Los dos sanjuaninos buscan avanzar a la Tercera Fase del certamen. Ambos disputarán sus respectivas revanchas desde las 20.30, aunque con realidades diferentes: el Víbora estará obligado a remontar el resultado en su estadio, mientras que el Azul intentará sostener la ventaja en Mendoza.

Las series se definirán en simultáneo, con Desamparados como local ante Sport Club San Carlos y Unión en condición de visitante frente a Atlético Palmira. Los resultados de la ida dejaron escenarios abiertos para los representantes provinciales, que buscarán seguir en carrera en el camino hacia el ascenso.

Sportivo Desamparados recibirá a Sport Club San Carlos de Mendoza este domingo 18 de octubre, a las 20.30, en el Estadio José Eduardo Nehin. El equipo dirigido por Mauricio Del Cero afrontará el encuentro con la necesidad de revertir la derrota por 1-0 sufrida en el partido de ida, disputado en territorio mendocino.

El Puyutano necesitará ganar por dos goles o más para avanzar directamente a la siguiente instancia. Si se impone por una diferencia de un tanto, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal. Una derrota o un empate dejarán al conjunto sanjuanino sin posibilidades de continuar en el certamen.

Para el encuentro fue designada una terna arbitral de San Luis, encabezada por Matías Edgardo Noguera. Los asistentes serán Gustavo Daniel Guerrero y Jorge Morales Miranda, mientras que Eliana Quiroga se desempeñará como cuarta árbitra.

En cuanto a lo deportivo Del Cero se jugará todas las fichas, tiene todo el plantel a disposición. El puntano Tomás Garro, el volante ofensivo que llegó entre semana en la ventana que abrió el mercado de pases, es casi un hecho que irá de arranque buscando darle generación en el juego. En cuanto a las otras novedades, podría aparecer desde el inicio Omar Benavídez, una de las cartas de gol que ya se recuperó de la distensión de ligamentos e incluso en la semana viene de marcarle a Unión por el torneo local.

En la previa, la dirigencia de Desamparados anunció los precios y horarios de venta de entradas, con la expectativa de contar con un importante acompañamiento de su gente en una noche clave para las aspiraciones de ascenso del equipo.

Unión viaja a Mendoza con dos goles de ventaja

Por su parte, Atlético Unión de Villa Krause visitará a Atlético Palmira este domingo, también desde las 20.30, con la tranquilidad de haber ganado 3-1 en el encuentro de ida. El equipo sanjuanino buscará administrar esa diferencia para conseguir el pase a la Tercera Fase del Regional Amateur.

La revancha contará con una terna arbitral proveniente de Río Cuarto. Juan Vaselli será el juez principal, acompañado por Leandro Jonatan Acosta y Noelia Tissera como asistentes. Jonathan Costilla estará a cargo de la función de cuarto árbitro.

Sin embargo, la programación del partido generó malestar en el club de Villa Krause. Unión había disputado el jueves su compromiso frente a Desamparados por el Torneo Clausura de la Liga Sanjuanina de Fútbol, una situación que condicionó la preparación para la revancha nacional por el escaso margen de descanso y el viaje a Mendoza.

Inicialmente, el encuentro ante Palmira estaba previsto para el sábado, pero fue trasladado al domingo tras el reclamo presentado por la institución sanjuanina. El cambio buscó evitar que el equipo afrontara el compromiso con menos de 48 horas de descanso desde su partido por el torneo local.

En cuanto a lo deportivo, Cachilo Magallanes sabe como se juega este tipo de encuentros y buscará defender la buena diferencia que sacó en Villa Krause que hasta el momento lo mete en una nueva instancia del certamen. Su juego, que tiene como eje a lo que pueda aportar el "Bebo" Pérez, buscará imponerse ante el Jarillero mendocino.

De esta manera, Unión intentará hacer valer la diferencia obtenida en San Juan, mientras que Desamparados buscará una remontada ante su público. Los dos representantes sanjuaninos tendrán este domingo una prueba decisiva para seguir en carrera en el Regional Amateur.