    • 16 de octubre de 2026 - 19:31

    La insólita y polémica medida que tomó Palmira para enfrentar a Unión: le cobrará $500.000 a los medios para transmitir el partido

    El club mendocino estableció un canon para los medios de comunicaciónb que quieran transmitir. El Azul visitará a Palmira este domingo, con la ventaja del 3-1 conseguido en la ida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una medida poco habitual generó polémica de cara a la revancha entre Atlético Palmira de Mendoza y Atlético Unión de Villa Krause por la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur. La institución mendocina informó que los medios de comunicación que quieran cubrir el encuentro deberán pagar un canon de hasta $500.000 para obtener la acreditación y transmitir el partido.

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    La disposición alcanza a los medios sanjuaninos que pretendan realizar la cobertura del encuentro, que se disputará este domingo a las 20.30. Según comunicó el Departamento de Prensa de Palmira, el costo será de $300.000 para las transmisiones radiales, mientras que quienes quieran emitir en vivo deberán abonar $500.000.

    La decisión despertó cuestionamientos por las condiciones impuestas para desarrollar una cobertura periodística de un partido oficial, especialmente por los montos establecidos para acceder a la transmisión.

    El comunicado de Palmira a los medios

    Desde el Departamento de Prensa del club mendocino comunicaron formalmente las condiciones para autorizar las transmisiones. El mensaje enviado a los medios señala:

    "Nos comunicamos desde el Departamento de Prensa del Club Atlético Palmira para informarle que, para poder concretar su solicitud de transmisión radial, deberá abonar un importe de $300.000. En caso de querer transmitir en vivo tiene un importe de $500.000. En caso de no efectuarse dicho pago, no será posible aprobar la acreditación solicitada. Queremos aclarar que esta disposición no depende del Departamento de Prensa, sino que se trata de una decisión institucional tomada por el club".

    De esta manera, la institución dejó establecido que el pago será una condición para aprobar las acreditaciones de los medios interesados en transmitir el encuentro. En el comunicado, además, aclaró que se trata de una determinación institucional y no de una decisión particular del área de prensa.

    La medida abre el debate sobre las condiciones de acceso de los medios a los espectáculos deportivos y el impacto que este tipo de exigencias puede tener en la posibilidad de llevar la cobertura a los hinchas que no pueden asistir al estadio.

    Unión llega con ventaja y busca la clasificación

    En el plano deportivo, Atlético Unión de Villa Krause afrontará la revancha con una ventaja importante después de imponerse por 3-1 en el partido de ida. El equipo sanjuanino buscará sostener esa diferencia en Mendoza para avanzar a la Tercera Fase del Regional Amateur.

    El encuentro estaba previsto inicialmente para este sábado a las 20.30, pero finalmente fue reprogramado para el domingo en el mismo horario. El cambio se produjo luego de un reclamo presentado por el club sanjuanino, que había disputado el jueves por la tarde su compromiso por el torneo local ante Desamparados y contaba con apenas 48 horas de descanso antes de viajar a la vecina provincia.

    Así, la revancha tendrá dos focos de atención: la definición de una serie clave para las aspiraciones de Unión y la controversia generada por el cobro impuesto por Palmira a los medios que pretendan transmitir el partido.

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