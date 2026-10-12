Unión lo dio vuelta y sacó una buena ventaja ante Palmira en el choque de ida de la Segunda Fase del Regional

Atlético Unión de Villa Krause dio el primer paso en la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur. En el Estadio Bicentenario, el Azul venció por 3-1 a Palmira de Mendoza, revirtió el resultado después de comenzar en desventaja y quedó bien perfilado para la revancha, que se jugará el próximo fin de semana en territorio mendocino.

Una terna mendocina para Desamparados y una puntana para Unión en el Regional Amateur

El encuentro tuvo como protagonista al árbitro Leandro Hartfield, con decisiones que generaron polémica y condicionaron el desarrollo del partido.

Durante la primera mitad, las situaciones de peligro fueron escasas. Facundo Reveco tuvo una buena trepada por su sector y lanzó un buscapié que Gerson González no alcanzó a conectar. Luego, Elías Altamiranda probó desde afuera del área y la pelota pasó cerca del palo.

Unión también tuvo sus aproximaciones. Ramiro Sisterna intentó rematar de aire, pero terminó golpeando a Román Espejo. Más tarde, tras un córner ejecutado por Héctor Pérez, el arquero Joaquín Muñoz rechazó con los puños, la pelota rebotó en la cabeza de Kevin Alderete y terminó estrellándose en el travesaño.

El cierre del primer tiempo estuvo cargado de controversia. Gerson González fue expulsado con roja directa por una protesta verbal, en una jugada que dejó a Palmira con un hombre menos. En la acción posterior, Hartfield sancionó un penal para el conjunto mendocino y Facundo Reveco lo convirtió en el 1-0. Después del festejo visitante, el árbitro también expulsó a Luigi Cendales dejando al Jarillero con 9 futbolistas.

En el complemento, lógicamente haciendo pesar la ventaja numérica, Unión aprovechó los espacios y tomó el control del encuentro. El Azul salió decidido a buscar la igualdad y la encontró rápidamente por intermedio de Agustín Ochoa, que marcó el 1-1 y renovó las esperanzas del equipo sanjuanino.

El conjunto de Villa Krause siguió presionando y encontró una nueva oportunidad desde los doce pasos y también en una jugada que dejó más dudas que certezas. Hartfield sancionó falta sobre Ramiro Sisterna dentro del área y Héctor Pérez cambió el penal por gol para dar vuelta el marcador y establecer el 2-1.

Con el resultado a su favor, Unión mantuvo la iniciativa y terminó de ampliar la diferencia. Mateo Gil asistió a Ramiro Sisterna, que definió para sellar el 3-1 definitivo y desatar el festejo del Azul en el Bicentenario.

De esta manera, Unión viajará el próximo fin de semana a Mendoza con dos goles de ventaja y la ilusión de sostener el resultado en la revancha para avanzar a la tercera fase del Regional Amateur. El equipo sanjuanino dio un paso importante, aunque todavía deberá completar la tarea fuera de casa para seguir alimentando su sueño de ascenso.