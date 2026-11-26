Se reaaliza la 4ª Fecha Provincial Open de Patín Artístico del 27 al 29 y contará con más de 400 participaciones de distintas categorías.

Elegancia. El patinaje artístico de San Juan tendrá un fin de semana de enorme categoría en el Velódromo Chancay.

San Juan será escenario de una nueva competencia del calendario provincial de patín artístico. Del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, el Velódromo Vicente A. Chancay recibirá la 4ª Fecha Provincial Open de Patín Artístico 2026, una propuesta organizada por la Federación de Patín Artístico y Afines de San Juan (FPAASJ), con el apoyo del Gobierno provincial, a través de la Secretaría de Deporte.

El torneo reunirá más de 400 participaciones de patinadoras y patinadores sanjuaninos de diferentes edades y niveles, desde las categorías formativas e iniciales hasta las divisiones de mayor exigencia, como Nacional, Elite y World Skate.

Durante las tres jornadas se desarrollarán competencias en las modalidades Figuras Obligatorias, Libre, Danza Obligatoria, Free Dance y Style Dance. La propuesta permitirá compartir pista a deportistas que comienzan su recorrido competitivo con aquellos que cuentan con experiencia en certámenes de nivel nacional.

La actividad comenzará el viernes a las 8:30, con las pruebas de Figuras Obligatorias, y continuará durante toda la jornada con las distintas modalidades. El sábado, las competencias se iniciarán a las 9:00, mientras que el domingo la programación también comenzará a las 9:00 e incluirá, además, las categorías Debutantes, Pre Formativa, Inicial C y Adaptados.

La 4ª Fecha Provincial Open representa una de las instancias importantes del calendario local, tanto por la cantidad de participantes como por la posibilidad de reunir a deportistas de diferentes niveles en un mismo escenario.