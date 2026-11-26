La primera etapa largará a las 8 desde la plaza departamental. Serán cuatro etapas, todas en pelotón, y el gran final tendrá lugar el domingo con el parcial Difunta Correa–Caucete.

Clásica. Este viernes será momento del inicio de la edición 54 de la Doble Chepes, con cuatro etapas entre San Juan y La Rioja.

Este viernes 27 noviembre por la mañana comenzará la 54° Doble Chepes, carrera histórica de ciclismo en ruta que une a las provincias de San Juan y La Rioja. Será la primera carrera especial de la actual temporada sanjuanina 2026-2027. Terminará el domingo 29 luego de cuatro etapas, y contará con auspicio del Gobierno de San Juan.

La competencia será la tercera fecha del calendario vigente. El kilometraje final rondará los 420 kilómetros. Y esta edición será en homenaje a Eduardo ‘Meco’ Buffagni. La organización estará a cargo de Caucete Pedal Club, con fiscalización de Federación Ciclista Sanjuanina.

La primera etapa (125 KM) iniciará desde Plaza Caucete, con concentración a las 7 y largada oficial desde las 8 horas. El pelotón correrá hasta Bermejo; allí, la carrera será neutralizada y se reanudará en Mascasín, La Rioja. Desde esta localidad, los ciclistas pedalearán hasta Chepes, con llegada aproximada para las 13 horas.

La segunda etapa (35 KM) será el mismo viernes 27, pero en la tarde. El tradicional circuito urbano por las calles principales de Chepes comenzará a las 18. La tercera etapa (145 KM) se disputará el sábado 28 desde las 9, y enlazará a las localidades riojanas de Ulapes con El Milagro.