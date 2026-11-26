La T emporada de Ruta de la Federación Ciclista Sanjuanina calienta motores. Este viernes, pide pavimento la primera clásica del nuevo calendario con la disputa de la primera etapa de la Doble Chepes, organizada por el Caucete Pedal Club.

En 9 de Julio, la primera de la temporada de Ruta 2026-27 fue para Valentín Correa

La cita de este próximo fin de semana será la 54ª edición de la Clásica Doble Chepes, que se disputará del viernes 27 al domingo 29 de noviembre, en homenaje a Eduardo “Meco” Buffagni.

La competencia comprenderá cuatro etapas y aproximadamente 420 kilómetros: la primera partirá desde Plaza Caucete rumbo a Chepes, el viernes a las 8 horas aproximadamente; la segunda se desarrollará en Chepes; la tercera unirá Ulapes con Milagro y la última tendrá como recorrido Vallecito-Caucete.

El sanjuanino Leonardo Cobarrubia, representante del equipo Diberbool, se quedó con la victoria en la categoría Elite, en una competencia que reunió a unos 50 pedalistas.

La temporada sanjuanina de ciclismo en ruta 2026-2027 disputó su segunda fecha este pasado lunes en el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello, departamento Rivadavia. La competencia contó con aproximadamente 50 ciclistas de las categorías Junior, Sub 23 y Elite, y tuvo como ganador de la clasificación principal al sanjuanino Leonardo Cobarrubia, representante del equipo Diberbool.

El podio de la categoría Elite se completó con Rodrigo Daniel Díaz y Gerardo Tivani, ambos integrantes de Municipalidad de Pocito. Detrás finalizaron Ángel Oropel y Exequiel Alarcón, de Municipalidad de Chimbas; Mauro Domínguez, de Municipalidad de Santa Lucía-Gremios por el Deporte; Marcos León Rodríguez y Balali Flores, del Team del Valle.

En la categoría Junior, Lautaro Cobarrubia obtuvo el primer puesto y Agustín Guzmán terminó segundo, mientras que William Quintero se impuso en la clasificación individual. La organización estuvo a cargo de la Fundación Planeta Ramírez, con fiscalización de la Federación Ciclista Sanjuanina.