La atleta sanjuanina Carmen Pereyra está redoblando la apuesta siempre. Ya lo demostró en el Leoncito y ahora, la brújula la envió al Sur, a ese paisaje soñado, donde participó en el Patagonia Bariloche by UTMB, en la distancia Bella Vista 55 km y 3000 metros de desnivel positivo, con la enorme satisfacción de completar ese tremendo desafío en 13 horas y 30 minutos.
'Fue una carrera muy exigente, en la que tuve que gestionar el cansancio, la incertidumbre y los tiempos de corte hasta el último momento. Hubo instancias en las que estuve realmente cerca de quedar fuera de carrera, pero pude sostenerme, confiar en mi preparación y finalmente cumplir un sueño que venía construyendo desde hacía muchos meses. Me parece interesante compartir esta experiencia desde la perspectiva del deporte amateur: detrás de estas grandes competencias también hay personas que entrenamos, trabajamos, hacemos esfuerzos económicos y personales para perseguir sueños enormes, aunque no seamos deportistas de élite', remarcó Carmen ya de regreso en San Juan.
Hay carreras que se corren con las piernas y otras que se conquistan con el alma. Los 55 km y 3000+ de Patagonia Bariloche by UTMB fueron, sin duda, de las segundas, por todo lo que implica desde lo físico, lo logístico y lo mental.
Carmen, la Bimbina para el ambiente del Trail Running, arrancó a las 6:07 subiendo los 1200m. del Cerro Pontoneros y bajando a fondo hasta Chitaka para pasar el primer corte con margen. Pero la verdadera batalla estuvo rumbo al puesto El Chúcaro: el terreno técnico golpeaba y el reloj oficial (14:25) apretaba.
Llegó entonces el primer gran desafío mental y espiritual: 'Me dije al corazón: "Vamos, Carmencita, vos ponés todas tus fuerzas y contás con la fuerza de Dios, que es inagotable". Asi seguí sin bajar los brazos y crucé a las 14:34... ¡a un solo minuto del corte extendido a las 14:35! En una carrera tan exigente como UTMB, sentí esa extensión como obra divina. Con el alma encendida remonté hacia Tripay Antú, trepé el último esfuerzo en el Cerro Otto y bajé finalmente hacia el arco del Centro Cívico'.
Domar lo chúcaro de la Patagonia no fue sólo completar 55 kilómetros; fue comprobar que cuando uno defiende su sueño con el corazón, Dios pone el resto. Resumiendo de la mejor manera la experiencia.
Este sueño hecho realidad ya es parte de su historia. Gracias a su equipo por prepararla y acompañarla, al entrenador Germán Martini, a la sicóloga-deportiva Sabina Rodríguez (Psicoentrenate) y al kinesiólogo Matías Flores (Flox Energy). Un soporte clave para poder encarar, disfrutar y terminar una experiencia inolvidable.