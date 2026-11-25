Espectacular. El paisaje de Bariloche exigió la resistencia en los 55K para la sanjuanina Pereyra.

La atleta sanjuanina Carmen Pereyra está redoblando la apuesta siempre. Ya lo demostró en el Leoncito y ahora, la brújula la envió al Sur, a ese paisaje soñado, donde participó en el Patagonia Bariloche by UTMB, en la distancia Bella Vista 55 km y 3000 metros de desnivel positivo, con la enorme satisfacción de completar ese tremendo desafío en 13 horas y 30 minutos.

'Fue una carrera muy exigente, en la que tuve que gestionar el cansancio, la incertidumbre y los tiempos de corte hasta el último momento. Hubo instancias en las que estuve realmente cerca de quedar fuera de carrera, pero pude sostenerme, confiar en mi preparación y finalmente cumplir un sueño que venía construyendo desde hacía muchos meses. Me parece interesante compartir esta experiencia desde la perspectiva del deporte amateur: detrás de estas grandes competencias también hay personas que entrenamos, trabajamos, hacemos esfuerzos económicos y personales para perseguir sueños enormes, aunque no seamos deportistas de élite', remarcó Carmen ya de regreso en San Juan.

Hay carreras que se corren con las piernas y otras que se conquistan con el alma. Los 55 km y 3000+ de Patagonia Bariloche by UTMB fueron, sin duda, de las segundas, por todo lo que implica desde lo físico, lo logístico y lo mental.

Carmen, la Bimbina para el ambiente del Trail Running, arrancó a las 6:07 subiendo los 1200m. del Cerro Pontoneros y bajando a fondo hasta Chitaka para pasar el primer corte con margen. Pero la verdadera batalla estuvo rumbo al puesto El Chúcaro: el terreno técnico golpeaba y el reloj oficial (14:25) apretaba.

Llegó entonces el primer gran desafío mental y espiritual: 'Me dije al corazón: "Vamos, Carmencita, vos ponés todas tus fuerzas y contás con la fuerza de Dios, que es inagotable". Asi seguí sin bajar los brazos y crucé a las 14:34... ¡a un solo minuto del corte extendido a las 14:35! En una carrera tan exigente como UTMB, sentí esa extensión como obra divina. Con el alma encendida remonté hacia Tripay Antú, trepé el último esfuerzo en el Cerro Otto y bajé finalmente hacia el arco del Centro Cívico'.