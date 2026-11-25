El costado más oscuro de las apuestas deportivas volvió a quedar expuesto en el tenis. Juan Manuel La Serna, una de las promesas del tenis argentino y actual número 212 del ranking mundial, denunció públicamente las amenazas de muerte que recibió después de un partido. Los mensajes incluyeron extorsiones, intimidaciones contra sus familiares y fotografías de extrema violencia.

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El propio jugador decidió mostrar las capturas de pantalla en sus redes sociales. “Para los que piensan que es joda el tema de las apuestas”, escribió junto a las imágenes, en una publicación que dejó al descubierto el nivel de violencia al que pueden quedar expuestos los deportistas por el dinero que se juega fuera de las canchas.

La conversación fue protagonizada por un usuario identificado como “Omar Pool”, quien comenzó a contactarlo durante el encuentro para pedirle que hubiera un tie-break. Según la secuencia de mensajes difundida por el tenista, el apostador le reclamaba que se produjera ese desempate porque había dinero comprometido en esa posibilidad.

Sin embargo, cuando el resultado no fue el esperado, el tono de los mensajes cambió por completo. Los ruegos dieron paso a los insultos y las amenazas.

En una de las capturas, el usuario le escribió: “Vas a pagar de alguna forma, el dinero que nos hiciste perder”. Pero la intimidación fue mucho más allá. En otro mensaje, el agresor le advirtió: “Los próximos serán tu familia”.

De los pedidos por una apuesta a las amenazas contra su familia

La violencia también quedó reflejada en otros textos que recibió el tenista. “Vas a pagar hijo de puta. Con sangre”, fue otro de los mensajes enviados desde la cuenta.

Las amenazas estuvieron acompañadas por fotografías de extrema violencia, en las que se observan personas aparentemente asesinadas. Sobre una de esas imágenes, el usuario escribió: “Tú crees que andamos con jueguitos”, antes de volver a exigirle dinero.

“Te advertimos algo y creíste que estábamos jugando”, agregó. Y completó: “Paga el dinero o tendrás que atenerte las consecuencias”.

Las capturas también muestran reiteradas videollamadas que el destinatario no atendió. La intimidación incluyó referencias directas a su entorno familiar y advertencias sobre posibles represalias.

Manu La Serna, en el mejor momento de su carrera

La Serna tiene 22 años y atraviesa una etapa de crecimiento en el circuito profesional. El 23 de noviembre alcanzó el puesto 212 del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera.

El catamarqueño viene de conseguir buenos resultados en el circuito Challenger y se consolidó entre los tenistas argentinos que buscan dar el salto hacia los principales torneos internacionales.

Su publicación volvió a poner sobre la mesa un problema que afecta especialmente a los jugadores que compiten en los circuitos Challenger e ITF: las presiones y amenazas de apostadores que buscan influir en el desarrollo de los partidos o responsabilizan a los deportistas por las pérdidas económicas.

La denuncia de La Serna expone una realidad preocupante. Detrás de cada resultado deportivo puede haber dinero en juego, pero ninguna apuesta justifica que un deportista reciba amenazas contra su vida o la de sus seres queridos.