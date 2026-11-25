Representantes de San Juan consiguieron importantes resultados a nivel nacional en las especialidades de motocross, enduro y velocidad.

Positivo. La legión de pilotos de San Juan demostró protagonismo en todas las especialidades del motociclismo nacional.

El motociclismo sanjuanino volvió a ser protagonista en el ámbito nacional durante la temporada 2026, con pilotos que consiguieron resultados sobresalientes en los campeonatos argentinos de motocross, enduro y velocidad, dejando a la provincia en los primeros planos de las distintas especialidades.

En el Campeonato Argentino de Motocross, Arturo Bretillot se consagró subcampeón en la categoría MX1B, mientras que Catalina Rodríguez obtuvo el segundo puesto en MNMX A. También alcanzaron el tercer escalón del podio Gastón Senatore, en MX3C; Domingo González, en MNMX B; y Cielo Páez Flaqué, en WMX B.

Por su parte, el Campeonato Argentino de Enduro tuvo a varios sanjuaninos entre los principales protagonistas. El resultado más destacado fue el campeonato conseguido por Fernando "Peluca" Hierrezuelo en Master A. Además, Ariel Navarro fue subcampeón en Master C; Pedro López, en Master D; Manuel Roda, en Promocional; y Joaquín Carbajal, en Principiantes.

Argentinos de Velocidad A estos resultados se suma la actuación de Mateo Bongiovanni en el Campeonato Argentino de Velocidad (CAV), donde finalizó tercero en la categoría SBK Pro, completando otra destacada participación sanjuanina en el motociclismo nacional.

Además, Melina Bretillot se consagró campeona del Enduro Classics, tras ganar la última fecha en Mendoza dentro de la categoría Damas.