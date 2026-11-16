Dos sanjuaninos fueron hospitalizados tras volcar con su camioneta en Ruta 20

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 224, en San Luis. Los cuatro ocupantes del vehículo trabajaban para una empresa de telecomunicaciones de San Juan y dos debieron ser hospitalizados.

Dos trabajadores de una empresa de telecomunicaciones de San Juan resultaron heridos este sábado por la mañana luego de que la camioneta en la que viajaban despistara y volcara sobre la ruta nacional 20, en la provincia de San Luis. Ambos fueron asistidos en el lugar y trasladados en ambulancia al hospital de Santa Rosa del Conlara.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 8, a la altura del kilómetro 224, en un tramo ubicado entre los accesos a las localidades de Los Cajones y Las Palomas. Según informó la Subcomisaría 8° de Lafinur, una Toyota Hilux circulaba de este a oeste cuando, por motivos que se encuentran bajo investigación, el conductor perdió el control y terminó volcando a un costado de la calzada.

En el vehículo viajaban cuatro hombres, todos empleados de una firma sanjuanina. Como consecuencia del accidente, el conductor, de 31 años, y uno de los acompañantes, de 24, sufrieron lesiones y necesitaron atención médica. Los otros dos ocupantes, de 30 y 32 años, no presentaron heridas.

Tras el vuelco, efectivos policiales de distintas dependencias trabajaron en el lugar para realizar las tareas de señalización y las actuaciones correspondientes. Además, al conductor de la camioneta le practicaron un test de alcoholemia, que arrojó resultado negativo: 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre.