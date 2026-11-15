Brasil, la "niña bonita" más elegida por los sanjuaninos para vacacionar: cuánto cuesta visitar sus playas

El receso de verano está a la vuelta de la esquina y los sanjuaninos lo saben. Quienes son más precavidos ya han estado realizando sus consultas, mientras que hay otros que por estos días se están acercando a las distintas agencias de viaje de San Juan para conocer las propuestas, los paquetes y sus costos. Como viene sucediendo desde hace tiempo, Brasil nuevamente es la favorita para vacacionar.

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Así lo aseguró Nicolasa Montes, empresaria del rubro y vocera de turismo emisivo de la Asociación Sanjuanina de Agencias de Viajes y Turismo en contacto con DIARIO DE CUYO. “Para esta época lo que el sanjuanino busca es la playa. Eso es lo fuerte. Con el tema de El Niño hay muchas consultas y dudas con relación a la costa atlántica, y preocupados por la situación en el sur de Brasil. Sin embargo, de 10 personas que consultan, promedio 8 eligen el vecino país para vacacionar”, sostuvo.

Así, un año más Brasil se consolida como uno de los destinos internacionales más elegidos por los sanjuaninos para la temporada de verano, incluso por encima de Chile, que supo disputar el primer lugar por sus bajos costos. El fenómeno climático El Niño ha generado distintos inconvenientes en el país trasandino, por lo que la atención se concentró en las playas y los bajos costos del país de habla portuguesa.

Dentro de lo que es el país, el top tres de los destinos más elegidos son Río de Janeiro, Florianópolis y zonas del norte.

En segundo lugar, en orden de interés se encuentra el Caribe, más que nada las opciones only exclusive; Colombia, puntualmente Cartagena y en cuarto lugar la costa argentina. Sobre este último destino, Montes aclara que despierta el interés por las facilidades de financiación que representa, situación que no se puede replicar en los destinos internacionales.

“En las opciones internacionales hace años se sacó la posibilidad de pagar en cuotas en dólares con tarjeta. Como agencia tenemos paquetes que se pueden hacer en cuotas, pero la capacidad de financiación de la costa argentina interesa más”, sostuvo Montes.

El dato llamativo es que uno de los destinos que buscan posicionar para la temporada de verano es la Patagonia. Sin embargo, el interés no es tan elevado como desean.

El costo de vacacionar en Brasil y las posibilidades de conectividad, entre los factores que la hacen la favorita

Vacacionar en las playas cálidas de Brasil resulta ser atractivo no solo por sus paisajes, sino también por su impacto en el bolsillo. La reciente depreciación del real frente al dólar abarata los costos vinculados a comidas, transportes y servicios; por lo que el consumo básico en supermercados y comercios locales puede resultar definitivamente más económico.

A ello se suma que el costo de los paquetes no ha variado tanto teniendo en cuenta las ofertas de temporadas anteriores. Montes explicó que, promedio, un paquete por 8 noches está rondando los 1.500 dólares. El valor final dependerá del destino, hospedaje, conectividad y servicios extras que se sumen como excursiones o similar.

Un aspecto que también incide en la preferencia es la conectividad área. En el pasado, para llegar hasta Brasil desde San Juan se debía viajar a Córdoba o Buenos Aires; incluso había quienes preferían salir desde Chile. Ahora, se han sumado más líneas directas desde Mendoza, y eso lo han visto reflejado en la demanda.

Al respecto, Montes detalló: “A nivel demanda hemos notado un importante aumento que nos ha llamado la atención. También venimos que tuvo mucho que ver con el Cyber Week. Eso fue una inyección positiva antes de la temporada. Hay clientes que tienen mucha previsibilidad, y con antelación buscan y planifican los viajes”.

Ante este panorama, Brasil suena sin duda como una de las mejores opciones para pasar el verano en contacto con el agua y sus paisajes. “Tiene muy buenas playas y entiendo que se están preparando para recibir al turista argentino”, concluyó Montes.