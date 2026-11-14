Tía Maruca cambia de manos: Molinos acordó comprar la histórica marca de galletitas

Tía Maruca, una de las marcas de galletitas más reconocidas de las góndolas argentinas, cambia de manos. Molinos Río de la Plata firmó un acuerdo para adquirir el 100% de la marca y los derechos de propiedad intelectual asociados , en una operación que profundiza la entrada de la histórica alimenticia al negocio de las galletitas.

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La transacción fue informada oficialmente este viernes 13 de noviembre ante la Comisión Nacional de Valores. El acuerdo fue celebrado con Tía Maruca Argentina S.A. y comprende la explotación de la marca tanto en Argentina como en determinados países de la región. El monto involucrado no fue informado públicamente.

Para Molinos, la compra representa un paso importante dentro de una categoría en la que hasta hace poco no tenía una presencia fuerte. La compañía ya había comenzado a preparar su desembarco semanas atrás mediante la adquisición de un complejo industrial de galletitas en Banda del Río Salí, Tucumán , operación que terminó de cerrar a comienzos de noviembre con el traspaso de activos y personal.

Desde la empresa indicaron que la intención será conservar la identidad que convirtió a Tía Maruca en una marca reconocible para los consumidores y utilizar la estructura industrial y comercial de Molinos para ampliar su presencia.

“Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares ”, señaló Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata.

Desde la parte vendedora, Pablo Tamburo destacó que el acuerdo llega luego de un proceso destinado a recuperar y reposicionar la marca. Según explicó, el objetivo de esa etapa fue volver a colocarla entre las principales compañías del mercado argentino de galletitas antes de iniciar el proceso de venta a Molinos.

La adquisición incorpora a Tía Maruca a un portafolio en el que Molinos ya reúne marcas de consumo masivo como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Exquisita, Blancaflor, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, entre otras.

De las pepas y bizcochos a competir con los gigantes del mercado

Tía Maruca fue fundada en 1998 por Alejandro Ripani y construyó buena parte de su reconocimiento alrededor de productos como pepas, surtidos y bizcochos, acompañados por una estrategia de precios accesibles. Durante sus años de mayor crecimiento llegó a representar alrededor del 5% del mercado argentino de galletitas.

La empresa atravesó posteriormente momentos financieros complejos. En 2019 ingresó en concurso preventivo y comenzó un proceso de reorganización que años después derivó en un nuevo cambio dentro de su administración. En 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico de la firma.

Ahora, bajo el paraguas de Molinos, la marca ingresará a un mercado altamente competitivo, con jugadores de gran peso como Arcor y Mondelez. Para la compañía de la familia Perez Companc, la combinación entre una planta industrial recientemente adquirida y una marca ya instalada en las góndolas le permite acelerar su entrada en ese segmento.

La operación todavía deberá atravesar las autorizaciones correspondientes y otras condiciones habituales de este tipo de transacciones antes de quedar definitivamente concretada. Molinos comunicó ante la CNV el acuerdo para adquirir la marca y sus derechos asociados, pero no reveló el precio pactado.