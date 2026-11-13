Fausto Spotorno: "La minería ya es importante y empieza a traccionar la economía del país"

En un contexto de expectativas por el desarrollo de la minería y los desafíos que enfrenta la economía argentina, Fausto Spotorno , director del Centro de Estudios Económicos de OJF & Asociados , llegó a San Juan como principal orador de la Cena de Fin de Año 2026 de la Cámara de Servicios Mineros de San Juan (CASEMI). En una entrevista con DIARIO DE CUYO, el economista analizó el escenario macroeconómico del país, las perspectivas de crecimiento de la actividad minera y las oportunidades que se abren para las empresas proveedoras locales.

— Primero, hay que aclarar que para 2026 se esperaba un crecimiento cercano al 3% y el año va a terminar con suerte con 1%. No creo que llegue tampoco. El primer trimestre fue bueno en cuanto a crecimiento, pero malo en todo lo demás porque cayeron los salarios reales, cayeron las jubilaciones, cayó el crédito, se disparó la tasa de interés y finalmente en el segundo semestre empezamos a ver caída de la actividad económica. Justo en medio de ese proceso saltó el lío internacional con la caída del petróleo, el Súper Niño y el costo del combustible y la energía se disparó. Resultado de eso tuvimos un segundo trimestre negativo. En este cuarto trimestre estamos viendo alguna recuperación en el salario real. Probablemente a fines de diciembre estemos hablando de salarios parecidos a los de diciembre del año pasado, el crédito está mostrando señales de recuperación y el empleo, más en lo informal que en lo formal, también. Con lo cual uno podría pensar en algún rebote de la economía, que posiblemente se extienda hasta el primer trimestre del año que viene.

— Claramente, es uno de los factores el tema electoral y el otro las exportaciones agrícolas y petroleras que van a empujar mucho. Pero si estamos discutiendo la política ahora, en marzo del año que viene vamos a ver qué tanto juega este aspecto electoral.

— El Gobierno proyectó un 3% de crecimiento, que no se va a cumplir. Tampoco se cumplirán sus proyecciones de inflación, ¿qué falló en sus cálculos?

— Son dos caras de una misma moneda. Lo que falló primero fue que la crisis política del año pasado impactó en el primer trimestre del año pasado. Si uno se acuerda el cuarto trimestre de 2025 cuando subía el dólar y no la inflación, bueno era cuestión de esperar. Tres meses después lo que vimos fue una suba de la inflación, los salarios y las jubilaciones con caída en términos reales, y suba de las tasas de interés con caída del crédito. Eso empezó a hacer una especie de efecto dominó sobre la demanda interna que llevó a una caída de la actividad económica. A todo esto se sumó el shock internacional, que es importante, porque no solamente pegó sobre la actividad económica argentina, también hizo subir el precio de muchos bienes. Eso se nota en el precio de la Canasta Básica Total. Lo pudimos ver en la inflación de octubre con un aumento de servicios públicos y también de los productos estacionales.

— Está claro que el contexto internacional aprieta, pero también hay un condimento nacional como la suba de las tarifas...

— Eso hace que empeore toda la situación. Si tenés un contexto de suba de la energía en el mundo y a eso le sumás el aumento de las tarifas, se comprime mucho la capacidad de consumo. El aumento de las tarifas tiene una doble vía: por un lado, afecta la actividad económica y de los gastos fijos de la clase; por otro lado, también pega sobre el nivel de inflación.

— Hablabas de los gastos de la clase media y uno de los aspectos que se menciona desde hace meses es el endeudamiento de las familias, ¿crees que es un problema temporal?

— El inconveniente no es realmente el endeudamiento, sí la tasa de interés que tiene Argentina. Bajo cualquier medición de endeudamiento familiar, la verdad que Argentina tiene un nivel de deuda bajo/bajísimo. El problema es que las tasas de interés son muy altas, dada la inflación, y el resultado de eso es que la cuota es muy alta. Es cierto que también los bancos tuvieron que salir a crecer fuertemente en volumen en 2024 y 2025 en la medida que el Estado les dejó de sacar plata con las Leliq y con créditos. Entonces los bancos tuvieron que salir a dar créditos a la gente y eso generó un problema después de un proceso inflacionario muy grande que es realmente no sabés a quién le estás dando crédito. Y el historial crediticio de todo el mundo es bueno porque con alta inflación, todos pagan la deuda. Se licuaba la deuda. El resultado real no era así, eso provocó el endeudamiento de muchas personas que no estaban en condiciones de pedir créditos. A eso hay que sumarle la suba de las tasas de interés y la caída de los salarios reales, lo que hace un combo perfecto para disparar el endeudamiento. Hoy eso quedó alto, pero no está creciendo. Por eso yo creo que el cuarto trimestre tendrá otro color.

— ¿Se puede entonces hablar de una recuperación de la economía?

— Del crédito sí, no sé si del crédito del consumo. Y yo creo que vamos a ver números de recuperación de la economía, lo vimos en la construcción como primer dato. Hay datos de un rebote, vamos a ver después qué tan fuerte es. Eso nos hace pensar que vamos a tener un 2027 con crecimiento porque todo este proceso estará más curado. Sumado a que habrá más exportaciones en volumen de petróleo y del agro que podría aportar una cosecha récord. Yo creo que habría un 3% de crecimiento.

— Hiciste foco en el agro, pero ¿cómo juega la minería en todo esto?

— La minería es el tercero de los sectores de crecimiento. Crece mucho más rápido el campo y el petróleo, pero las exportaciones mineras están creciendo por precios y por volumen. En San Juan hay dos grandes proyectos dando vueltas, por eso se espera que para 2035 la minería tenga volúmenes de exportación similares a los que tendrá el petróleo en dos o tres años.

— ¿Podríamos decir que la minería, junto al petróleo y el gas, va a ser el motor de la economía argentina?

— La minería ya es importante y empieza a ser un sector que traccione la economía del país junto con el petróleo-gas, agricultura, ganadería y exportación de servicios profesionales. Además, yo creo que existe otro sector con gran potencial que es el turismo, que está subexplotado y que requiere grandes niveles de inversión. Pero que también podría entrar dentro de ese grupito si Argentina se pone las pilas, ni hablar de las ventajas comparativas que tiene San Juan en el turismo en lo que posee mucho margen para crecer en el futuro.

— Ante todo este panorama de la minería, ¿cómo juega el RIGI para la llegada de inversiones?

— El RIGI tiene muchos beneficios y eso atrae. Cuantos más beneficios des, más proyectos son atractivos. Obviamente, proyectos como Vicuña son atractivos aún con RIGI más suaves. Pero hay proyectos mineros no metalíferos que por ahí empiezan a parecer rentables a partir del RIGI.

— Pero el RIGI ha sido cuestionado desde muchos sectores políticos…

— Y se entiende porque se les da muchos beneficios a algunos sectores y no a otros por cuestiones fiscales. Pero creo que es beneficioso para atraer grandes inversiones al país. Hay que pensar que cuando se planteó esto, Argentina estaba detonada. El sector minero requiere de plazos muy largos, así que lo ideal será no alterar el RIGI ni los beneficios para poder lograr resultados. Creo que en Buenos Aires hay una visión por desarrollar la minería y otros sectores productivos.

— En todo este contexto nacional, ¿podés hacer una proyección de la economía que viene para el país?

— Hoy yo veo que hay mucha más claridad, muchos más acuerdos en que hay que desarrollar todas estas cosas. ¿Estamos sólidos en eso? Yo creo que no. Todavía falta una macroeconomía sólida, porque ante la ausencia de eso te puede tirar atrás muchas de estas cosas. A la economía argentina le falta estabilizarse. O sea, que cambie el gobierno y no vuele el dólar al demonio.

— Estabilizarse entonces significa también un compromiso político…

— Obviamente. El año que viene es el electoral. Imagínate un resultado de las PASO que a nadie le guste, habrá riesgo de que suba el dólar, que bajen las reservas. Y si esa situación es muy extrema, puede terminar en un escenario de cepo. No digo que vaya a pasar, pero puede pasar. Y en ese contexto nos empezaremos a preguntar qué pasa con la minería, qué pasa con el petróleo, qué pasa con el RIGI. Aunque esas preguntas se respondan favorablemente se retrasarán los proyectos. La discusión que tenemos en política en Argentina es vamos con la minería o volvemos a subvencionar las tarifas en el conurbano bonaerense. Yo creo que los empresarios ven esto, no es un escenario descabellado el riesgo político de 2027 y que eso se transforme en un dólar volátil y en pérdidas de reservas que obliguen a colocar un cepo.

— Me quedo con eso. Estabilidad, pero con acuerdos políticos.

— Yo creo que faltan acuerdos políticos en materia económica. En San Juan está el acuerdo de desarrollar la minería, y en otras zonas para desarrollar el agro y el petróleo. Pero no son acuerdos que se trasladen hoy a que nunca más se ponga un cepo. Esas cosas no están muy claras y no es que la oposición esté pensando en reestructurar el plan de estabilización. No dice eso. Entonces todavía no hay un consenso suficientemente grande en materia macroeconómica que garantice que los otros consensos sean reales o creíbles. Me parece que estamos en condiciones de llegar a esos acuerdos, por eso las elecciones serán tan importantes.