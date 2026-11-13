Evacúan en helicóptero a 20 trabajadores de El Pachón por la crecida del río Blanco

Comenzó este viernes la evacuación aérea de los 20 trabajadores que permanecían en el campamento Sombreros del proyecto El Pachón, en Calingasta, luego de que la crecida del río Blanco dejara comprometido el acceso por tierra. El traslado se realiza en helicóptero y bajo un operativo preventivo coordinado por Glencore con autoridades provinciales y departamentales.

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El primer contingente partió a las 8 desde el campamento rumbo al helipuerto del Escuadrón 26 de Gendarmería Nacional, en Barreal. De acuerdo con la información difundida durante la mañana, estaban previstos seis vuelos para completar la salida de todo el personal alrededor de las 15, siempre que las condiciones meteorológicas continuaran siendo favorables.

Los trabajadores se encuentran en buen estado de salud . La decisión de retirarlos había sido tomada de manera preventiva después de que el incremento del caudal afectara distintos sectores de la servidumbre minera y provocara daños que impedían garantizar un traslado seguro por vía terrestre.

El problema comenzó a profundizarse luego del fuerte aumento de los caudales cordilleranos. En la evaluación realizada durante la semana se detectó un corte a la altura del kilómetro 31 de la servidumbre minera , donde el río Blanco afectó directamente el camino utilizado para acceder al campamento.

La empresa había adelantado la desmovilización del turno ante el deterioro de los accesos, pero inicialmente los operarios permanecieron dentro de las instalaciones con servicios, insumos e infraestructura disponibles mientras se estudiaban alternativas para retirarlos. Finalmente, el estado de los caminos llevó a optar por el traslado aéreo.

Glencore indicó que la empresa encargada de los vuelos cuenta con las certificaciones requeridas para el transporte de personal y que tanto las aeronaves como las tripulaciones fueron auditadas previamente. El operativo se desarrolla bajo estándares específicos de seguridad para vuelos en zonas de alta montaña.

El deshielo también complica otros puntos de Calingasta

La situación en El Pachón forma parte de un escenario más amplio generado por el fuerte deshielo y el crecimiento de los ríos cordilleranos. En las últimas horas se registraron importantes bajadas de agua en el badén Ansilta, en La Puntilla, y en el badén Manrique, cerca del puente de Villa Nueva.

También hubo complicaciones para circular en sectores de La Caleta, el puente Pioneros, Tamberías e Hilario. El avance del río Los Patos obligó a cortar algunos pasos, mientras las autoridades mantienen bajo vigilancia zonas como Barreal, El Matadero y el barrio Balcón de Ansilta.

Hasta el momento, el municipio informó que no hay vecinos evacuados ni personas aisladas en las localidades de Calingasta. Algunas defensas y trabajos de encauzamiento lograron contener el avance del agua sobre zonas pobladas, aunque el monitoreo continúa porque se esperaba que el caudal siguiera aumentando.

En el sector minero, el operativo aéreo continuará durante este viernes hasta completar el traslado de los trabajadores del campamento Sombreros, condicionado por la evolución del tiempo y las condiciones para volar en la zona cordillerana.