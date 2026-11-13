En 9 de Julio lanzaron el programa "¡Todos Manos a la Obra!" para prevenir daños ante las lluvias intensas

Ante la proximidad de la temporada de precipitaciones en la provincia y con el foco puesto en anticiparse a las posibles contingencias climáticas que puede llegar a ocasionar por El Niño, en 9 de Julio el municipio inició un ambicioso despliegue territorial en distintos puntos del departamento que se suma a las tareas realizadas con este fin.

Bajo el lema “Juntos nos preparamos ante la emergencia” , el Ejecutivo comunal encabezado por el intendente Daniel Banega presentó oficialmente el Programa Municipal “¡Todos Manos a la Obra!” , una estrategia de prevención, mantenimiento y asistencia comunitaria que tuvo su punto de partida en Villa Las Rosas, en el distrito de Las Chacritas.

A diferencia de los cronogramas habituales de mantenimiento urbano, este nuevo esquema amplía el radio de acción del municipio para ingresar directamente en el cuidado preventivo de los hogares. El objetivo central es mitigar el impacto de las lluvias intensas mediante tareas concretas en viviendas y espacios comunitarios, priorizando aquellos sectores que presentan mayores necesidades estructurales o sociales.

La modalidad de implementación de “¡Todos Manos a la Obra!” se apoya en un modelo de corresponsabilidad entre la administración municipal y la comunidad. Según detallaron desde la comuna, el municipio aporta la totalidad de la mano de obra especializada, las herramientas necesarias y la organización operativa de las cuadrillas, mientras que los vecinos colaboran aportando los materiales básicos requeridos para las reparaciones o mejoras en sus propiedades, siempre de acuerdo con sus posibilidades económicas.

Durante la primera jornada en Villa Las Rosas, el despliegue incluyó un abanico de intervenciones técnicas destinadas a asegurar el correcto escurrimiento del agua y evitar filtraciones o derrumbes:

Acondicionamiento de viviendas: limpieza profunda y revisión estructural de techos para prevenir goteras o acumulaciones de agua.

limpieza profunda y revisión estructural de techos para prevenir goteras o acumulaciones de agua. Arbolado y despeje: raleo y poda preventiva de ramas que representen un peligro potencial de caída sobre viviendas o tendidos eléctricos durante tormentas con viento.

raleo y poda preventiva de ramas que representen un peligro potencial de caída sobre viviendas o tendidos eléctricos durante tormentas con viento. Infraestructura hídrica: destape de cañerías domiciliarias y comunitarias, sumado a la limpieza integral de cunetas, acequias y desagües pluviales para garantizar la fluidez del drenaje.

Abordaje integral y prioridad a la vulnerabilidad

El operativo no se limita únicamente a la obra pública o al mantenimiento físico. En el marco de las directivas impulsadas por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) municipal, la intervención en territorio cuenta con la participación articulada de las áreas de Servicios, Medio Ambiente, Salud y Acción Social.

Mientras las cuadrillas técnicas trabajan en techos y desagües, los equipos sociosanitarios recorren el barrio realizando relevamientos casa por casa y controles preventivos. De acuerdo con los lineamientos del programa, la asistencia pone especial énfasis en el acompañamiento a adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de vulnerabilidad social, asegurando que quienes cuentan con menos recursos o movilidad reciban el respaldo directo del municipio ante cualquier eventualidad climática.

“Nuestro objetivo es seguir trabajando cerca de los vecinos, no solamente en el mantenimiento de los espacios públicos, sino también colaborando en la prevención y el cuidado de sus hogares”, señalaron desde la comuna al destacar el espíritu de cercanía que motiva la campaña.

Cronograma progresivo en todo 9 de Julio

Desde la Municipalidad de 9 de Julio confirmaron que el operativo en Villa Las Rosas marca apenas el inicio de un cronograma sostenido. En las próximas semanas, los equipos territoriales continuarán recorriendo de manera progresiva los distintos barrios, villas y distritos del departamento para realizar nuevos relevamientos y ejecutar los trabajos planificados, consolidando una red de prevención comunitaria antes de que se registren eventos climáticos de mayor intensidad.