En 9 de Julio cavan acequias en los barrios para enfrentar las posibles contingencias climáticas por El Niño

Estas obras forman parte del plan de trabajos encarados por el municipio de 9 de Julio para mitigar los efectos del fenómeno climático El Niño.

El Municipio de 9 de Julio puso en marcha un plan integral de obras preventivas orientadas a mitigar los efectos de eventuales temporales y fenómenos meteorológicos adversos generados por El Niño. Los trabajos apuntar a evitar inundaciones como consecuencias de las intensas lluvias.

A través de la ejecución de trabajos de excavación de cunetas, desobstrucción y mantenimiento general de drenes y desagües, la comuna busca asegurar el correcto escurrimiento y la libre circulación del agua en las distintas arterias del departamento, minimizando los riesgos de anegamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.

Actualmente, el despliegue del personal municipal se concentra de forma prioritaria en diversos puntos estratégicos de la Villa Cabecera. No obstante, las autoridades confirmaron que la programación contempla un avance progresivo y escalonado hacia la localidad de Las Chacritas, extendiéndose posteriormente al resto de los distritos que integran la comuna. Esta planificación por etapas apunta a optimizar de manera sustancial la infraestructura de drenaje en las áreas urbanas y rurales catalogadas como de mayor sensibilidad ante fuertes precipitaciones.

Primera etapa de intervención en 9 de Julio En esta primera fase de acción, las tareas operativas se han avocado a frentes específicos de trabajo. Por un lado, se realizan labores de excavación y reacondicionamiento del sistema de cunetas a lo largo de la calle Quiroga, en el tramo comprendido entre Diagonal San Martín y Diagonal Sarmiento, así como en las zonas adyacentes a la Plaza San Cayetano. En paralelo, se concretó la limpieza profunda de los drenes sobre la calle Bilbao, en el segmento que va desde Valentín Videla hasta Zapata, complementado con tareas de mantenimiento rutinario en diversos sectores clave del distrito.

El conjunto de estas intervenciones responde a un esquema de acción previa diagramado desde el Comando de Emergencia Municipal. Estas tareas se desarrollan de manera directa y articulada bajo las pautas y lineamientos técnicos fijados por el Consejo Provincial de Emergencias (COPRE). Este abordaje interinstitucional busca afianzar la capacidad de preparación, fortaleciendo la infraestructura pública frente a escenarios climáticos complejos y garantizando una respuesta eficiente en el territorio departamento.