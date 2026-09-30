En 9 de Julio cavan acequias en los barrios para enfrentar las posibles contingencias climáticas por El Niño

El Municipio de 9 de Julio puso en marcha un plan integral de obras preventivas orientadas a mitigar los efectos de eventuales temporales y fenómenos meteorológicos adversos generados por El Niño. Los trabajos apuntar a evitar inundaciones como consecuencias de las intensas lluvias.
A través de la ejecución de trabajos de excavación de cunetas, desobstrucción y mantenimiento general de drenes y desagües, la comuna busca asegurar el correcto escurrimiento y la libre circulación del agua en las distintas arterias del departamento, minimizando los riesgos de anegamientos e inundaciones durante la temporada de lluvias.
Actualmente, el despliegue del personal municipal se concentra de forma prioritaria en diversos puntos estratégicos de la Villa Cabecera. No obstante, las autoridades confirmaron que la programación contempla un avance progresivo y escalonado hacia la localidad de Las Chacritas, extendiéndose posteriormente al resto de los distritos que integran la comuna. Esta planificación por etapas apunta a optimizar de manera sustancial la infraestructura de drenaje en las áreas urbanas y rurales catalogadas como de mayor sensibilidad ante fuertes precipitaciones.
Primera etapa de intervención en 9 de Julio
En esta primera fase de acción, las tareas operativas se han avocado a frentes específicos de trabajo. Por un lado, se realizan labores de excavación y reacondicionamiento del sistema de cunetas a lo largo de la calle Quiroga, en el tramo comprendido entre Diagonal San Martín y Diagonal Sarmiento, así como en las zonas adyacentes a la Plaza San Cayetano. En paralelo, se concretó la limpieza profunda de los drenes sobre la calle Bilbao, en el segmento que va desde Valentín Videla hasta Zapata, complementado con tareas de mantenimiento rutinario en diversos sectores clave del distrito.
El conjunto de estas intervenciones responde a un esquema de acción previa diagramado desde el Comando de Emergencia Municipal. Estas tareas se desarrollan de manera directa y articulada bajo las pautas y lineamientos técnicos fijados por el Consejo Provincial de Emergencias (COPRE). Este abordaje interinstitucional busca afianzar la capacidad de preparación, fortaleciendo la infraestructura pública frente a escenarios climáticos complejos y garantizando una respuesta eficiente en el territorio departamento.
Compromiso comunitario para el cuidado del drenaje
Desde la comuna remarcaron que el éxito y la durabilidad de estas obras dependen en gran medida del compromiso ciudadano y la responsabilidad vecinal. Para sostener los canales despejados y funcionales, se solicitó a la comunidad atender a pautas básicas de convivencia urbana:
- Conservación de frentes: mantener las cunetas y desagües domiciliarios limpios y libres de restos de hojas, maleza o materiales que impidan el flujo normal del agua.
- Prohibición de volcado: evitar arrojar escombros, residuos domiciliarios, ramas o restos de poda en la vía pública, cauces de drenaje o canales.
- Cumplimiento de horarios: respetar de manera estricta los días y cronogramas dispuestos por la municipalidad para la recolección diferenciada de residuos, cacharros, escombros y material vegetal.
La preparación ante las contingencias climáticas es una tarea colectiva que combina la inversión en infraestructura pública con la conciencia ambiental y la colaboración de cada vecino.