San Juan será sede del Seminario Nacional "Proyecto Grabado 26": dos jornadas dedicadas al arte contemporáneo

San Juan se prepara para recibir el Seminario Nacional "Proyecto Grabado 26", una importante iniciativa cultural y académica organizada de manera conjunta con el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBA) y el apoyo del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto a la Fundación Banco San Juan.
El encuentro se desarrollará en dos jornadas presenciales, el 2 y 3 de octubre, enfocadas en debatir la contemporaneidad del arte local y regional, poniendo un énfasis especial en las técnicas, dinámicas y la preservación de la disciplina del grabado. La propuesta se desarrollará en dos jornadas presenciales en el MPBA, incluirá un taller especial con resolución ministerial y una feria abierta a la comunidad.
Este seminario está destinado a estudiantes de artes, docentes, investigadores y público general afín a la temática.
Cronograma de actividades
- Viernes 2 de octubre (Seminario Teórico):
- A las 9. Acreditaciones.
- A las 10. Bienvenida y presentación de autoridades.
- A las 10,15: Charla I - Conservación de papel aplicada a la estampa (técnicas de grabado), por Federico Sánchez.
- A las 10,45. Charla II - Archivo y acción. Cátedra de Grabado e Impresión del DAV, por Ariel Aballay y Federico Hueso.
- 11,15: Charla III - La politización empalabrada, por Juan Pablo Pérez.
- De 12 a 13,30. Receso.
- A las 13,30. Charla IV - El grabado, una vida, por Osvaldo Jalil.
- A las 14. Charla V - Lo que la técnica no sabe, por María Inés Zaragoza.
- A las 14,30. Charla VI - Xilografía, territorio y presencia: prácticas gráficas en el espacio público, por Agustín Begueri.
- A las 15. Cierre del seminario y palabras finales.
- A las 15,30. Feria de Grabados en el hall del museo, abierta al público con entrada libre y gratuita. Participan destacados colectivos, cátedras y talleres artísticos de San Juan y Mendoza (La Nello, Presagio, Casa Leo, Dpto. Artes Visuales FFHA-UNSJ, Cátedra de Taller de Grabado I y II FAD-UNCuyo, Taller de Grabado Sofía Basañes y Carmen Cuenca).
- Sábado 3 de octubre (Curso - Taller Específico); De10 a 13. Taller "El grabado y su cuidado: Conservación de estampas sobre papel", a cargo de Federico Sánchez.
Disertantes invitados al seminario en San Juan
El seminario contará con destacados ponentes de alcance provincial y nacional:
- Federico Sánchez. Conservador (Buenos Aires).
- Ariel Aballay. Docente y grabador / Departamento de Artes Visuales (San Juan).
- Federico Hueso. Docente y grabador / Departamento de Artes Visuales (San Juan).
- Juan Pablo Pérez. Artista, curador y docente (Buenos Aires).Osvaldo Jalil. Artista visual y grabador (Buenos Aires).
- María Inés Zaragoza. Grabadora y docente universitaria - UNCuyo (Mendoza).
- Agustín Begueri. Licenciado en Artes Plásticas, artista visual y docente universitario (Córdoba).
Invitación y capacitación con Resolución Ministerial
Se invita a toda la comunidad artística, docentes, estudiantes y público en general a inscribirse y participar de ambas jornadas. Cabe destacar que la realización del curso del día sábado cuenta con resolución ministerial, lo que otorga un importante aval académico y puntaje para los educadores y profesionales del área.
Las vacantes para el taller del sábado son limitadas y requieren inscripción previa. Los interesados en participar pueden ingresar a las redes sociales del Museo para inscribirse.