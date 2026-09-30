    • 30 de septiembre de 2026 - 10:08

    San Juan será sede del Seminario Nacional "Proyecto Grabado 26": dos jornadas dedicadas al arte contemporáneo

    El evento reunirá a referentes de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y San Juan para debatir e indagar en la técnica y la disciplina del grabado.

    El Museo Franklin Rawson será sede de un seminario del arte contemporáneo en San Juan.

    El Museo Franklin Rawson será sede de un seminario del arte contemporáneo en San Juan.

    Foto:

    (Gentileza)
    Diario de Cuyo | Fabiana Juarez
    Por Fabiana Juarez

    San Juan se prepara para recibir el Seminario Nacional "Proyecto Grabado 26", una importante iniciativa cultural y académica organizada de manera conjunta con el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson (MPBA) y el apoyo del Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto a la Fundación Banco San Juan.

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    El encuentro se desarrollará en dos jornadas presenciales, el 2 y 3 de octubre, enfocadas en debatir la contemporaneidad del arte local y regional, poniendo un énfasis especial en las técnicas, dinámicas y la preservación de la disciplina del grabado. La propuesta se desarrollará en dos jornadas presenciales en el MPBA, incluirá un taller especial con resolución ministerial y una feria abierta a la comunidad.

    Este seminario está destinado a estudiantes de artes, docentes, investigadores y público general afín a la temática.

    Cronograma de actividades

    • Viernes 2 de octubre (Seminario Teórico):
      • A las 9. Acreditaciones.
      • A las 10. Bienvenida y presentación de autoridades.
      • A las 10,15: Charla I - Conservación de papel aplicada a la estampa (técnicas de grabado), por Federico Sánchez.
      • A las 10,45. Charla II - Archivo y acción. Cátedra de Grabado e Impresión del DAV, por Ariel Aballay y Federico Hueso.
      • 11,15: Charla III - La politización empalabrada, por Juan Pablo Pérez.
      • De 12 a 13,30. Receso.
      • A las 13,30. Charla IV - El grabado, una vida, por Osvaldo Jalil.
      • A las 14. Charla V - Lo que la técnica no sabe, por María Inés Zaragoza.
      • A las 14,30. Charla VI - Xilografía, territorio y presencia: prácticas gráficas en el espacio público, por Agustín Begueri.
      • A las 15. Cierre del seminario y palabras finales.
      • A las 15,30. Feria de Grabados en el hall del museo, abierta al público con entrada libre y gratuita. Participan destacados colectivos, cátedras y talleres artísticos de San Juan y Mendoza (La Nello, Presagio, Casa Leo, Dpto. Artes Visuales FFHA-UNSJ, Cátedra de Taller de Grabado I y II FAD-UNCuyo, Taller de Grabado Sofía Basañes y Carmen Cuenca).
    • Sábado 3 de octubre (Curso - Taller Específico); De10 a 13. Taller "El grabado y su cuidado: Conservación de estampas sobre papel", a cargo de Federico Sánchez.

    Disertantes invitados al seminario en San Juan

    El seminario contará con destacados ponentes de alcance provincial y nacional:

    • Federico Sánchez. Conservador (Buenos Aires).
    • Ariel Aballay. Docente y grabador / Departamento de Artes Visuales (San Juan).
    • Federico Hueso. Docente y grabador / Departamento de Artes Visuales (San Juan).
    • Juan Pablo Pérez. Artista, curador y docente (Buenos Aires).Osvaldo Jalil. Artista visual y grabador (Buenos Aires).
    • María Inés Zaragoza. Grabadora y docente universitaria - UNCuyo (Mendoza).
    • Agustín Begueri. Licenciado en Artes Plásticas, artista visual y docente universitario (Córdoba).

    Invitación y capacitación con Resolución Ministerial

    Se invita a toda la comunidad artística, docentes, estudiantes y público en general a inscribirse y participar de ambas jornadas. Cabe destacar que la realización del curso del día sábado cuenta con resolución ministerial, lo que otorga un importante aval académico y puntaje para los educadores y profesionales del área.

    Las vacantes para el taller del sábado son limitadas y requieren inscripción previa. Los interesados en participar pueden ingresar a las redes sociales del Museo para inscribirse.

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