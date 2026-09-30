Chi-Kung, el arte oriental y milenario de moverse con conciencia busca abrirse camino en San Juan

Bajar el ritmo, prestar atención al cuerpo, coordinar los movimientos con la respiración y generar un momento de concentración. Esa es parte de la propuesta del taller de Chi-Kung que se dictará en el Chalet Cantoni , una práctica de origen oriental que busca acercar herramientas vinculadas con el bienestar y el conocimiento corporal.

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Mabel Jofré será quien esté al frente de la actividad. Maestra de educación especial jubilada y practicante de Chi-Kung, explicó a DIARIO DE CUYO de que trata la disciplina que es poco conocida en San Juan y que forma parte de la tradición de la medicina china. Según detalló, el término combina dos conceptos: “Chi”, que significa energía, y “Kung”, asociado al trabajo, el arte o la técnica. Desde esa perspectiva, la disciplina propone aprender a trabajar con la energía a través de determinados ejercicios.

La práctica se desarrolla mediante movimientos sencillos y coordinados con la respiración y la visualización. El objetivo, según explicó Jofré, es prestar atención a distintas dimensiones de la experiencia corporal.

Otro de los aspectos que destaca es el trabajo sobre la postura. La propuesta busca que quienes participan puedan observar sus propios hábitos corporales y tomar conciencia de ellos. “Uno puede identificar y visualizar los malos hábitos posturales para corregirlos” , sostuvo.

La actividad, además, busca adaptarse a las características de cada participante. Jofré remarcó que no se trata de una práctica reservada a un determinado grupo y que también puede realizarse en familia.

Un espacio para aprender a bajar el ritmo

Dentro de los objetivos que Jofré plantea para el taller aparece la posibilidad de generar un momento de pausa frente al ritmo cotidiano. En ese sentido, explica: “Hablamos de bienestar, de salud, de bajar la ansiedad, de estar con una mente más activa. De detener el pensamiento rumiante”.

En este caso, el eje estará puesto en la experiencia y en las herramientas que propone la disciplina, más que en presentarlas como tratamientos médicos.

La trayectoria de Jofré como maestra de educación especial también atraviesa su mirada sobre la actividad. Desde allí, pone énfasis en la diversidad y en la posibilidad de adaptar los ejercicios a diferentes personas.

Así, el Chi-Kung propone habitar un espacio para explorar una práctica que combina movimiento, respiración y concentración, con la intención de generar mayor registro corporal y un momento de pausa dentro de la rutina cotidiana.

El dato sobre el taller de Chi-Kung

El taller se dictará todos los jueves de octubre, iniciando este primero de octubre de 18:30 a 19:30. En este contexto, Jofré explicó que se pueden ir incorporando a medida que vaya avanzando.

La actividad es arancelada, con un costo de $25.000 y quienes estén interesados en sumarse pueden inscribirse previamente al 2644757318. Todas las clases se llevarán a cabo en el Chalet Cantoni Casa Cultural, ubicado en Av. Libertador 3339 Oeste, Rivadavia.