Estanislao Bachrach llega a San Juan para debatir sobre autoconocimiento desde la mirada científica para cambios positivos

Conocer cuerpo, mente y las emociones desde una mirada científica para entender su impacto en la vida cotidiana y en las personas. Ese será el eje del encuentro que estará protagonizando el doctor en biología molecular y divulgador científico Estanislao Bachrach, quien estará llegando a San Juan para compartir una charla sobre autoconocimiento basado en ciencia. En la previa, el especialista dialogó con DIARIO DE CUYO.

“El tema central es el bienestar y el autoconocimiento” , explicó el especialista. A partir de allí, la propuesta busca acercar información sobre el funcionamiento del cerebro y responder algunas preguntas que aparecen con frecuencia cuando las personas intentan modificar determinados aspectos de su vida, como por ejemplo si es posible cambiar, cómo desarrollar una mayor creatividad o qué pequeñas cosas pueden hacerse para sentirse mejor.

Para Bachrach, conocer determinadas herramientas es apenas el primer paso. El verdadero desafío aparece al momento de incorporarlas a la rutina. “Siempre hay herramientas y tips, entenderlas es fácil y luego hay que aplicarlas a la vida cotidiana”, sostuvo.

Por eso, la charla tendrá un formato interactivo, en el que el contenido científico se combinará con preguntas y situaciones concretas planteadas por el público. El objetivo será compartir conceptos vinculados con el cerebro, las emociones y los hábitos que puedan traducirse en acciones posibles.

“La información es divertida, la teoría es interesante, pero si no se hace nada no se cambiará nada”, aseguró el profesional.

Pequeños hábitos para mejorar íntegramente

Uno de los ejes de la charla estará puesto en aquellas modificaciones cotidianas que pueden generar cambios sin necesidad de transformar radicalmente el estilo de vida.

Entre los ejemplos que plantea Bachrach aparece la actividad física. Caminar varias veces por semana puede marcar una diferencia y, según sostuvo, es una de las herramientas sencillas que pueden incorporarse a la rutina.

La meditación será otro de los temas abordados. Existe evidencia científica sobre sus efectos en la salud mental y emocional y será uno de los puntos de la exposición. También hablará sobre distintas formas de respiración y su impacto sobre aspectos como la energía, el nivel de tensión y el cansancio.

La propuesta, en definitiva, apunta a que el autoconocimiento no quede como una idea abstracta, sino que pueda convertirse en una herramienta para tomar decisiones sobre la propia vida.

Bachrach plantea que no siempre es necesario cambiar de manera radical las circunstancias externas para empezar a sentirse diferente. En algunos casos, la modificación puede comenzar por la propia manera de entender lo que ocurre y por cambios en determinados hábitos. “Cómo hago para sentirme mejor con mi mismo, trabajo, pareja, sueldo, hay cosas que se pueden hacer cambiando el ser”, planteó.

Desde esa perspectiva, la visita a San Juan buscará combinar divulgación científica, participación del público y herramientas prácticas para abordar una pregunta que atraviesa distintos ámbitos de la vida: qué se puede cambiar, desde dónde hacerlo y cómo sostener esos cambios en el tiempo.

El dato sobre la charla de Estanislao Bachrach

El evento organizado por la Compañía de negocios SAS, y que cuenta con el apoyo de DIARIO DE CUYO, se realizará el próximo miércoles 7 de octubre, desde las 16 horas. Según el propio Bachrach, estima que el encuentro durará alrededor de unas dos horas, aunque todo dependerá de la interacción con el público y cómo las preguntas vayan guiando los destinos de la charla.

“Autoconocimiento basado en ciencia” se llevará a cabo en el Salón Los Morrilos, ubicado en San Juan 965 norte, en Santa Lucía; y las entradas se encuentran disponible en Avantti a $70.000.

La actividad está destinada a publico en general, a personas que quieran conocer más sobre las herramientas científicas y sus aplicaciones para mejorar el estilo de vida sin tener que realizar cambios radicales, sino con pequeños hábitos que a la larga hacen la diferencia en el bienestar personal.