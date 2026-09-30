Mirá cómo estará el tiempo en San Juan este miércoles 30 de septiembre

San Juan tendrá este miércoles 30 de septiembre una jornada con temperaturas agradables y cielo entre parcialmente nublado y algo nublado. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la temperatura mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 25°C durante la tarde.

Durante la mañana, el cielo se presentará parcialmente nublado y la temperatura rondará los 6°C. El viento soplará del sector oeste a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, sin probabilidad significativa de precipitaciones.

Por la tarde, las condiciones se mantendrán estables, aunque el cielo estará algo nublado. La temperatura trepará hasta los 25°C, en el momento más cálido de la jornada, mientras que el viento cambiará al sector sur y tendrá velocidades de entre 13 y 22 km/h. La probabilidad de lluvia será de 0%.

Hacia la noche, la temperatura descenderá hasta ubicarse alrededor de los 19°C y el cielo estará parcialmente nublado. El dato destacado será el incremento del viento, que soplará del sur entre 32 y 41 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

El pronóstico del tiempo en San Juan El pronóstico del tiempo en San Juan. Clima de San Juan El clima de San Juan es desértico, con precipitaciones escasas, elevada aridez y una importante oscilación térmica tanto anual como diaria. Las temperaturas oscilan en torno a la media de 32°C de enero, con máximas que superan los 39°C y hasta pueden alcanzar picos de 44°C absolutos, y los 8°C de julio, donde se dan las heladas y se pueden registrar frecuentemente temperaturas por debajo de 0°C. Ningún mes tiene precipitaciones por encima de los 20 mm, y son más probables en verano (entre diciembre y marzo). En San Juan soplan tres tipos de vientos zonales: el típico Zonda, el Sur y el Viento Norte. El primero proviene del oeste, suele iniciarse con una fuerte nevada en la zona cordillerana, y llega a la ciudad muy cálido y seco. Se da con más frecuencia en los meses de agosto y septiembre, por el cambio de estación. El Sur, tiene dirección sureste, es más frecuente que el anterior, se da en cualquier época del año. Consiste en un viento fuerte del sur, fresco y más húmedo, que dura varios días, y muchas veces está acompañado de tormentas en verano, es esperado para refrescar una sofocante situación previa de viento Zonda (síndrome prefrontal). El Norte proviene de dicha dirección, sopla con menos frecuencia, es portador de aire tropical cálido y húmedo.