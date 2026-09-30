UPCN Voley acelera su paso mirando una temporada para defender la corona

La pretemporada de UPCN Voley para este ciclo 2026-2027 le entregó la conquista del torneo internacional en Brasil, pero el objetivo del Gremial de San Juan apunta a una temporada intensa y compleja donde buscará retener su corona.

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El plantel que conduce Fabián Armoa regresó a San Juan y después del descanso merecido, retomarán su agenda de preparación ya mirando la primera competencia oficial en Argentina: la Supercopa. Este certamen, que se jugará en Buenos Aires en la segunda semana de octubre tendrá a UPCN, Boca, Ciudad y Monteros, en un cuadrangular que reúne a los cuatro mejores del año pasado.

Inmediatamente después, UPCN se meterá en la Superliga donde buscará retener la corona que logró en abril de este año en San Juan, logrando la décima liga en su historia para ser el más ganador lejos. Más tarde jugará Copa ACLAV antes del receso de las fiestas de fin de año.

Con una estructura a la que no se retocó demasiado, con casi los mismos nombres y cuatro incorporaciones, el equipo Gremial ya se perfila para el protagonismo permanente.

El primer objetivo de UPCN es la Supercopa. Para los enfrentamientos correspondientes a la fase clasificación de la SUPERCOPA ACLAV, se tomará la clasificación 1° vs 4° y 2° vs 3°. Se compondrá de dos (2) series de enfrentamientos a un (1) partido. Los ganadores de las series en clasificación avanzarán a la fase final enfrentándose entre sí. Los perdedores se enfrentarán por el tercer y cuarto puesto de la competencia.

El tercer y cuarto puesto se definirá mediante una (1) serie de enfrentamiento a un (1) partido. La fase final se compondrá de una (1) serie de enfrentamiento a un (1) partido.

El Ganador de la final será el Campeón de la SUPERCOPA ACLAV.

Luego de la Supercopa, llegará el momento de la presencia del campeón en la Liga que ahora tomó el nombre de Superliga Argentina. El primer Tour será desde el 29 de octubre, en Monteros, Tucumán. Seguirán posteriormente los tour de esta fase regular que no tocarán a San Juan como sede, pero antes del receso del fin de año, será el momento de la Copa ACLAV donde participan todos los equipos de la Superliga en una sola sede.

EL PLANTEL

UPCN mantuvo la base del equipo campeón. La plantilla está integrada por el armador Mateo Bozikovich; el opuesto Gerónimo Elgueta; los centrales Matheus Alejandro (Brasil), Imanol Salazar e Iván Quiroga; los puntas Leon Meier (Alemania), Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; y el líbero Federico Trucco.

A ellos se sumaron cuatro refuerzos. El opuesto serbio Petar Premovic, de 31 años y 2 metros de altura, llegó procedente del Dinamo Bucureti de Rumania. En su carrera también pasó por clubes como ASK Nizhny Novgorod de Rusia, Hebar Pazardzhik de Bulgaria y Kioene Padova de Italia.

El armador Gaspar Bittar regresa a la Liga Argentina luego de jugar en el JF Volei de Brasil y en Jihostroj eské Budjovice de República Checa. El jugador cuenta con una extensa trayectoria en la competencia nacional.

Además, vuelve a vestir la camiseta de UPCN el líbero Tomás Ruiz, quien ya integró el plantel sanjuanino en la temporada 2023/24. Posteriormente desarrolló su carrera en Francia, donde jugó para Narbonne Volley y Saint-Quentin Volley.

La cuarta incorporación es el central Pablo Crer, exintegrante de la Selección Argentina, quien regresa a disputar la LVA después de su experiencia en el vóley europeo, con pasos por VK Lvi Praha de República Checa, Paris Volley de Francia y Trefl Gdask de Polonia.

Armadores: Mateo Bozikovich, Gaspar Bittar.

Opuestos: Petar Premovic, Gero Elgueta.

Centrales: Matheus Alejandro, Imanol Salazar, Ivan Quiroga, Pablo Crer.

Puntas: Leon Meier, Alejandro Toro, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez.

Liberos: Federico Trucco y Tomás Ruiz.