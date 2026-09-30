Liga Albardón-Angaco quiere su revancha ante Tupungato por la Zona Cuyo en la Copa País

Este miércoles, desde las 16,30 el seleccionado albardonero recibirá a los mendocinos en el Polideportivo de Campo Afuera.

Revancha. la Liga Albardón-Angaco irá por un paso más en la Copa País recibiendo a Tupungato de Mendoza este miércoles.

Hay sed de revancha. De esa revancha bien futbolera que el año pasado no se dio y que ahora, quieren tenerla. Es que este miércoles, desde las 16,30 la selección de la Liga Albardón-Angaco será local de la Liga de Tupungato, Mendoza, en el partido de vuelta de la serie final de la Región Cuyo.

Con todo lo que eso implica, el partido que se jugará en el Polideportivo Municipal de Campo Afuera, será definitorio para coronar al campeón de la Zona Cuyo de esta segunda edición de la Copa País. Albardón perdió por 3-2 y necesitará ganar por el menos un gol para forzar la definición por penales.

El seleccionado que dirige Ricardo Molina ya vivió la misma instancia en la Copa País 2025 cuando después de ganar la Zona San Juan, se cruzó con General Alvear de Mendoza y se quedó en el camino tras perder los dos partidos de la serie final por la Región Cuyo.

Ahora, la ilusión es la misma pero la lección del año pasado está aprendida. Con una base en la que están los dos centrales Esteban Artazo y Emanuel Castillo, más la calidad de David Franovich, Alberto Malla, Gastón Díaz y la potencia goleadora de Ricardo Pérez, el seleccionado del Moscatel tiene sus argumentos como para poder revertir la serie y avanzar en la Copa País.

La expectativa es grande en toda la zona. La Liga Albardón-Angaco decidió que sea entrada gratuita para los jugadores de Inferiores y de Escuelitas de Fútbol de todos sus clubes afiliados, sabiendo que será clave el respaldo de su gente.