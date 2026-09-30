    • 30 de septiembre de 2026 - 08:18

    Sin Messi, la Selección argentina debuta ante Bolivia en una nueva fecha FIFA

    La Albiceleste vuelve a jugar este miércoles en Córdoba, en el primero de los tres amistosos de la ventana internacional. El partido comenzará a las 21.

    Lionel Messi.

    Lionel Messi.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Selección argentina volverá a salir a la cancha este miércoles 30 de septiembre para enfrentar a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, desde las 21. Será el primer amistoso del equipo dirigido por Lionel Scaloni en esta fecha FIFA y tendrá como principal particularidad la ausencia de Lionel Messi.

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    El encuentro marcará además el regreso de la Albiceleste después de la final del Mundial 2026, en la que cayó ante España. En esta nueva etapa, Scaloni comenzó a probar variantes y a darle lugar a futbolistas que aparecen como alternativas para el futuro del seleccionado.

    La ausencia de Messi y el nuevo capitán

    Messi no será parte del partido frente a Bolivia, ya que fue reservado para el último compromiso de esta serie de amistosos, previsto para el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental, que marcará su despedida de la Selección argentina.

    En su lugar, el cuerpo técnico trabajó durante los últimos entrenamientos con distintas alternativas ofensivas. Entre los nombres que aparecen para ocupar espacios importantes están Julián Álvarez, Lautaro Martínez y Nicolás Paz, mientras que también hay una disputa por un lugar entre Valentín Barco y Franco Mastantuono.

    Otra de las novedades estará en la capitanía. Cristian “Cuti” Romero fue designado como capitán principal, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez y Lautaro Martínez serán las siguientes opciones para llevar la cinta.

    Argentina vs. Bolivia: hora, estadio y TV

    El partido se disputará este miércoles 30 de septiembre desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El árbitro será el colombiano Jhon Ospina, acompañado por Miguel Roldán y Roberto Padilla como asistentes.

    El encuentro podrá verse en vivo por TyC Sports y Telefe, además de las plataformas digitales asociadas a ambas señales.

    Los próximos partidos de la Selección

    El duelo ante Bolivia será el primero de una serie de tres amistosos. Luego, Argentina enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, nuevamente en el Monumental, y cerrará la fecha FIFA el martes 6 frente a Benín, en el partido que tendrá como atractivo central la despedida de Messi.

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