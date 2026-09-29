Scaloni habló de su futuro en la Selección: "Hay predisposición de las dos partes"

Lionel Scaloni terminó su conferencia de prensa de este martes y dejó una señal contundente respecto de su futuro al frente de la Selección Argentina. El entrenador confirmó que existe voluntad tanto de su parte como de la AFA para extender el vínculo que vence a fin de año y remarcó que la intención es alcanzar un acuerdo para continuar con el proceso.

Lionel Scaloni dará una conferencia y crece la expectativa por lo que dirá sobre su futuro

“La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, sostuvo el DT al referirse a las negociaciones. Durante la conferencia también explicó que una de las razones para intentar seguir es que considera que el plantel mantiene el nivel y el hambre competitivo necesarios para afrontar la próxima etapa. Incluso mencionó el horizonte de 2030, aunque aclaró que todavía falta mucho tiempo para pensar concretamente en ese Mundial.

Scaloni remarcó que la decisión de continuar no depende de un pedido de los futbolistas. Al ser consultado sobre una eventual influencia de Lionel Messi, señaló que agradecería un respaldo de ese tipo, pero insistió en que lo fundamental pasa por mantener las ganas de seguir y llegar a un acuerdo con la dirigencia.

Otro de los datos importantes que dejó la conferencia estuvo relacionado con Lionel Messi , quien se incorporará especialmente para el último amistoso de esta ventana, previsto para el 6 de octubre.

“ Leo en principio viene el fin de semana, después del partido del 3. Pero si quiere venir al 3, puede. Llegaría el domingo, creo ”, explicó Scaloni. De esta manera, el capitán arribaría al país después del encuentro ante Burkina Faso para sumarse a la preparación del partido frente a Benín.

El entrenador también señaló que no volvió a conversar con Messi desde la charla en la que se definió su participación en el encuentro del día 6. La expectativa estará puesta en esa presentación, anunciada como la despedida del capitán con la camiseta de la Selección Mayor.

Scaloni habló del recambio y confirmó al Cuti Romero como capitán

Durante la conferencia, el DT también se refirió a la renovación del plantel y dejó en claro que seguirá convocando jóvenes siempre que demuestren nivel suficiente para estar en la Selección. “El que debuta es porque lo merece”, afirmó al explicar que el recambio será progresivo y estará sostenido sobre una base que considera más consolidada que la que encontró cuando asumió.

Scaloni confirmó además que Cristian “Cuti” Romero tendrá la responsabilidad de llevar la cinta de capitán en esta nueva etapa. El entrenador destacó su nivel futbolístico y sostuvo que desde hace tiempo el cuerpo técnico observaba condiciones en el defensor para asumir ese rol después de Messi y Nicolás Otamendi.

Sobre el futuro deportivo del seleccionado, explicó que después del Mundial evaluaron puesto por puesto, las edades de los jugadores y las alternativas disponibles. Según afirmó, el cuerpo técnico considera que todavía existe material para mantener la identidad futbolística del equipo y competir en el máximo nivel.

Qué pasará con la camiseta número 10 después de Messi

Scaloni también se refirió a una de las incógnitas que dejó el retiro de Lionel Messi: quién heredará la camiseta número 10 de la Selección Argentina. El entrenador aclaró que, por el momento, nadie utilizará ese dorsal hasta que se dispute el partido de despedida del capitán frente a Benín, el próximo 6 de octubre.

“Hasta que sea el partido de Leo no se la daremos a nadie”, explicó el DT. Después de ese encuentro, el cuerpo técnico definirá quién llevará uno de los números más emblemáticos del seleccionado. Scaloni adelantó que la intención es que el dorsal quede en manos de un jugador de manera estable y destacó “lo lindo que es llevarla”.

De esta manera, la 10 permanecerá reservada para Messi hasta su último partido con la camiseta argentina. Recién después de la despedida comenzará una nueva etapa también para un dorsal que el rosarino convirtió en símbolo de la Selección durante más de dos décadas.

La Selección enfrenta a Bolivia

La conferencia se realizó en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza antes del último entrenamiento previo al amistoso contra Bolivia, que se disputará este miércoles desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, Argentina recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6.

Scaloni también anticipó que en noviembre la Selección volverá a viajar para disputar compromisos fuera del país, aunque reconoció que, si pudiera elegir, preferiría jugar siempre como local por la comodidad que representa para el plantel y la cercanía de los jugadores con sus familias.