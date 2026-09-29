Juegos Binacionales: San Juan se prepara en el básquetbol masculino

Las preselecciones sanjuaninas de las distintas disciplinas que participarán en una nueva edición de los Juegos Binacionales de Integración Andina "Cristo Redentor" atraviesan una fase crucial de su preparación. Los representativos locales transitan etapas de definición con el objetivo de conformar los planteles definitivos que defenderán la camiseta de San Juan en la provincia de Mendoza.

En el caso del básquet masculino, la preparación comenzó la segunda semana de agosto con un grupo inicial de 25 jugadores pertenecientes a diversos clubes de la provincia. El cuerpo técnico está liderado por el entrenador principal Sergio Cabañas , acompañado por Fabricio Cabañas como asistente .

"La idea, desde un principio, fue iniciar con una alta aceptación de los jugadores a participar de esto, con mucha motivación. El primer paso que dimos, más allá de la convocatoria, fue entregarle un PlayBook a cada jugador para explicar la forma en que se iba a trabajar y a qué íbamos a apuntar", explicó Sergio Cabañas sobre el inicio del proceso.

Respecto a la metodología de entrenamiento y la logística de las prácticas, el entrenador detalló: "Con Fabricio armamos toda la planificación: al principio, dos estímulos semanales; a mediados de septiembre, pasamos a tres, y vamos a sumar estímulos a medida que se acerque la fecha de la competencia. La verdad es que estamos muy contentos con la preparación y la gran motivación de los chicos. Quiero destacar el apoyo de la Secretaría de Deporte en todo lo necesario y el gran apoyo del Club Urquiza, donde entrenamos los martes y jueves desde las 15 horas. El club se ha puesto a disposición y ya comenzamos a disputar partidos amistosos".

LISTA DE CONVOCADOS De cara a las semanas decisivas, la nómina inicial de 25 basquetbolistas —que incluye también a Mirko Otruba, actualmente en Huracán de Mendoza— afrontará un primer corte en el mes de octubre para reducir la nómina a 15 deportistas. En la antesala del viaje a Mendoza, se definirá la lista definitiva de 12 jugadores.