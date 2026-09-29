    • 29 de septiembre de 2026 - 18:05

    Dos luchadores sanjuaninos representarán al país en Suecia

    Lisandro Funes Sabina y Kiara Ozan representarán a Argentina en uno de los torneos internacionales más importantes que se desarrollará en Umeå, Suecia.

    A Suecia. Los luchadores sanjuaninos Kiara Ozán y Lisandro Funes competirán en Suecia.

    A Suecia. Los luchadores sanjuaninos Kiara Ozán y Lisandro Funes competirán en Suecia.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    Los luchadores sanjuaninos Lisandro Funes Sabina (15), categoría U17, y Kiara Ozan (15), categoría U15, fueron convocados para participar en estilo libre del Umeå Wrestling Battle 2026, competencia que se desarrollará del 9 al 11 de octubre en la ciudad sueca de Umeå. Junto a ellos viajarán sus coaches deportivos, Liliana Alaniz y Alberto Durán, quienes estarán a cargo de acompañar y asistir a los jóvenes luchadores durante la competencia.

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    La organización define al torneo como uno de los principales certámenes internacionales de lucha de la región nórdica.

    La participación de ambos deportistas tendrá además un significado especial para la lucha argentina, ya que, será la primera participación de Argentina en este certamen. Lisandro y Kiara serán los únicos atletas convocados de San Juan y formarán parte de una competencia que reúne a deportistas de distintos países y categorías.

    La edición 2026 contará con competencias de lucha grecorromana, estilo libre y lucha femenina, con categorías desde edades formativas hasta mayores. En 2025, el torneo reunió a 659 luchadores de 14 países, mientras que para esta nueva edición la organización confirmó la presencia de delegaciones internacionales.

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