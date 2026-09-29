    • 29 de septiembre de 2026 - 16:19

    Escándalo: un futbolista de Estudiantes apareció en los festejos de Rosario Central tras la polémica en la Supercopa

    Luego de un final caliente que terminó en escándalo, la imagen no cayó bien en el Pincha y los hinchas no ocultaron su bronca.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La final de la Supercopa Internacional entre Estudiantes y Rosario Central generó una gran repercusión con un escándalo que no pasó desapercibido. En medio de tanto revuelo, en las últimas horas se viralizó la foto de un jugador del Pincha en el festejo con los jugadores del Canalla.

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    Se trata de Franco Domínguez Ávila, delantero de la reserva y el primer equipo del equipo de La Plata, que es hermano de Gastón Ávila, defensor del conjunto rosarino. El joven futbolista fue una de las figuras de la Selección argentina sub-19 en los Juegos Suramericanos 2026.

    Según la imagen que se dio a conocer, Domínguez apareció en pleno festejo junto a su hermano y con un gorro con los colores de Central, una situación que no pasó desapercibida entre los fanáticos del Pincha.

    Si bien no hubo una declaración oficial por parte de Estudiantes, esta foto no cayó nada bien en la institución, sobre todo por el contexto en el que se desarrolló la final y el clima caliente que se vive en cada partido reciente entre ambos clubes.

    Además, los hinchas se expresaron en las redes sociales y no ocultaron su bronca con el juvenil. “Que lo manden a jugar a Ucrania”, “Encima justo en el momento donde tendría que estar ya en primera por los dos 9 suplentes que tenemos”, fueron algunos comentarios.

    Por su parte, Domínguez es uno de los talentos del Pincha en sus inferiores y tiene contrato hasta diciembre del 2028. Desde su irrupción en la Primera, sumó seis partidos en los que no pudo convertir goles.

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