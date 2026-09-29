Gastón Gaudio confirmó que será candidato a presidente de Independiente: "Hoy tengo todo arreglado"

El campeón de Roland Garros 2004 competirá en las elecciones del 13 de diciembre. Aseguró que cerró un importante sponsor, sumará a Ricardo Bochini a su proyecto y ya tiene definido al director deportivo.

Gastón Gaudio confirmó este martes que será candidato a presidente de Independiente en las elecciones que se realizarán el próximo 13 de diciembre. El extenista, reconocido hincha del Rojo, terminó con varias semanas de rumores y aseguró que finalmente consiguió cerrar las condiciones que consideraba indispensables para asumir el desafío de conducir al club de Avellaneda.

“Sí, me presento como candidato a presidente. Eso ya está decidido”, afirmó en diálogo con Radio La Red. Gaudio explicó que se trata de una decisión importante en su vida y remarcó que durante los últimos meses estuvo trabajando para ordenar su proyecto. “Hoy llegó el día que tengo todo arreglado”, señaló al anunciar oficialmente su postulación.

Uno de los puntos determinantes fue el respaldo económico. El extenista confirmó que cerró un acuerdo de patrocinio que, según aseguró, podría convertirse en el mejor contrato de sponsor de la historia de Independiente. Gaudio sostuvo que sin ese ingreso no habría avanzado con la candidatura, ya que considera fundamental contar con recursos para reforzar el plantel y volver a posicionar deportivamente al club.

Bochini será parte del proyecto Gaudio también confirmó que Ricardo Bochini, máximo ídolo de Independiente, tendrá un lugar dentro de su estructura. “Va a estar con nosotros. Ya hablé con él”, aseguró. El proyecto político del extenista se apoyará inicialmente en las agrupaciones Gente de Independiente y Puro Sentimiento Rojo, aunque dejó abierta la posibilidad de sumar a otros sectores.

En el plano futbolístico, afirmó que ya tiene definido al futuro director deportivo, aunque evitó revelar su identidad. Solo adelantó que se trata de un exfutbolista y que anteriormente mantuvo conversaciones con nombres como Carlos Alfaro Moreno, Víctor Orta y Joan Patsy. También manifestó su deseo de que Esequiel Barco vuelva a Independiente y mencionó a Gabriel Milito como uno de los entrenadores que siempre generan interés en el club.