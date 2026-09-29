    • 29 de septiembre de 2026 - 15:01

    Recta final al rojo vivo en el Clausura sanjuanino: choques decisivos este miércoles y programación de la fecha 16

    El Torneo Clausura de Primera División entra en etapa de definiciones. Alianza y Desamparados protagonizarán un duelo estelar en el Bicentenario con ambas hinchadas. Además, la agenda de los partidos pendientes y el cronograma del fin de semana.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El Torneo Clausura del fútbol sanjuanino de Primera División se encamina a su definición con una agenda cargada de partidos clave y varios compromisos pendientes. Con los ocho boletos a playoffs en juego y la disputa feroz por terminar entre los cuatro primeros lugares -posición que otorga la cotizada ventaja deportiva-, la jornada de este miércoles promete ser determinante para la tabla de posiciones.

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    La jornada vespertina comenzará a las 16:30 en Villa Krause, donde Unión (19 pts) recibirá a Minero (29 pts) por el pendiente de la fecha 13. Mientras el conjunto visitante ya tiene asegurado su lugar en la fase final, el "Azul" necesita quedarse con los tres puntos en casa para mantener vivas sus aspiraciones de meterse en el lote de los ocho clasificados.

    El plato fuerte de la noche llegará a las 21:30 en el Estadio Bicentenario, cuando se midan Atlético Alianza (34 pts) y Sportivo Desamparados (32 pts) por la fecha 15. El encuentro contará con la presencia de ambas parcialidades. Para el "Víbora", este duelo marcará el inicio de un raid maratónico de tres partidos en menos de una semana: tras verse las caras con el "Lechuzo", el sábado recibirá a López Peláez y el martes completará el postergado de la fecha 14 ante Sportivo Rivadavia.

    La hinchada de Alianza ocupará la Popular Sur, Platea Central y Platea Sur Oeste baja, mientras que los simpatizantes de Desamparados estarán ubicados en la Popular Norte y Platea Norte Oeste baja.

    En cuanto al valor de las localidades para los no socios, la entrada a la Popular General tendrá un costo de $10.000, mientras que damas, jubilados y quienes abonen Seguro pagarán $8.000. Para acceder a la platea, el valor general será de $15.000, con un precio de $10.000 para damas, jubilados y Seguro.

    Por su parte, los socios que se encuentren al día con la cuota ingresarán sin costo, tanto a la Popular como a la Platea.

    Además, habrá un sector destinado al estacionamiento de vehículos, ubicado detrás de la Popular Norte. El valor para utilizar ese espacio será de $4.000.

    Así se jugará la fecha 16 del Clausura

    La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer la programación completa para la próxima jornada:

    Viernes

    Sarmiento vs. Juventud Zondina | 14:00 hs (4ta) y 16:30 hs (1ra) | Cancha: Sarmiento

    Atlético Trinidad vs. Atenas Pocito | 19:00 hs (4ta) y 21:30 hs (1ra) | Cancha: Trinidad

    Sábado (Todos los encuentros a las 16:30 hs, salvo excepción)

    Rivadavia vs. Alianza | 13:30 hs | Cancha: Rivadavia

    López Peláez vs. Marquesado | 16:30 hs | Cancha: López Peláez

    Minero Argentino vs. San Lorenzo | 16:30 hs | Cancha: Juventud Unida

    Villa Ibáñez vs. Sp. 9 de Julio | 16:30 hs | Cancha: Villa Ibáñez

    Sportivo Desamparados vs. Sportivo Peñarol | 16:30 hs | Cancha: Desamparados

    Domingo

    Defensores Argentinos vs. Colón Junior | 16:30 hs | Cancha: Peñarol

    Martes

    Deportivo Carpintería vs. Atlético Unión | 16:30 hs | Cancha: Carpintería

    Partido Postergado - Fecha 13

    Sportivo Desamparados vs. Rivadavia | Martes 6/10 - 16:30 hs | Cancha: Desamparados

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