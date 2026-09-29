Violencia en el rugby infantil: el Jockey Club rompió el silencio tras la denuncia por amenazas a un jugador de M13

Luego de que Diario de Cuyo contara el lunes el episodio de violencia ocurrido durante un partido de la categoría M13 entre Jockey Club y Universitario Rugby San Juan, la institución difundió un comunicado en el que fijó su postura sobre lo sucedido y reclamó que se tomen medidas.

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Universitario rompió el silencio tras la agresión a un menor durante un partido de rugby

El Jockey Club San Juan expresó su rechazo a cualquier forma de violencia en el deporte infantil y sostuvo que las agresiones, amenazas y situaciones de discriminación hacia un menor son incompatibles con los valores que debe transmitir una actividad formativa.

El comunicado, firmado por el presidente del club, Carlos Laciar, hace referencia directa a los hechos denunciados durante el encuentro disputado el sábado en la cancha de Universitario, donde, según la denuncia policial, un adulto habría ingresado al campo de juego para increpar a un jugador del Jockey.

Desde la institución remarcaron que “violentar, agredir y verbalmente discriminar” a un niño, además de amenazarlo, constituye una conducta inaceptable. En ese sentido, plantearon que situaciones de este tipo no pueden naturalizarse dentro de un ámbito destinado a la formación deportiva de menores.

La respuesta del Jockey también apunta a la Unión Sanjuanina de Rugby, a la que le solicitaron que analice lo ocurrido y actúe “con justicia y responsabilidad”. El club pidió que se adopten las medidas que correspondan frente a un episodio que, según remarcaron, no representa los valores que debe promover el rugby.

El Jockey pidió que se esclarezca lo ocurrido

En su comunicado, la institución evitó poner en cuestión a Universitario como club y destacó que allí hay “personas de bien” y amigos personales y de la institución. Sin embargo, diferenció esa consideración del comportamiento denunciado durante el partido y reclamó que se asuman las responsabilidades correspondientes.

Además, el Jockey manifestó su expectativa de que se brinden las disculpas públicas correspondientes tanto a la entidad como a la sociedad sanjuanina por una situación que terminó involucrando a adultos y menores durante un encuentro infantil.

La postura del club se conoce después de que la madre del jugador realizara una denuncia en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande. El caso quedó registrado bajo el Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, y se investiga al adulto señalado en la presentación por el presunto delito de amenazas.

De esta manera, el Jockey Club salió públicamente a fijar posición sobre un episodio que ya había generado preocupación en el ambiente del rugby sanjuanino y reclamó que los organismos deportivos y judiciales correspondientes determinen qué ocurrió y adopten las medidas que correspondan.

Qué pasó en el partido de rugby infantil

El episodio ocurrió el sábado en la cancha de Universitario, en Pocito. Un partido de la categoría M13 entre Universitario Rugby Club y Jockey Club terminó en un episodio de violencia que involucró a adultos y menores, en la cancha de la “U”, en Pocito.

Según la denuncia presentada en la Comisaría 25ª del barrio Valle Grande, todo comenzó después de una jugada en la que un jugador de Universitario cayó tras un tackle. De acuerdo con los testimonios incorporados a la presentación, el padre del menor, identificado como J.T., habría ingresado al campo de juego y habría increpado y amenazado a un jugador del Jockey.

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La situación provocó la intervención de otros padres y del árbitro, y derivó en un enfrentamiento entre adultos. El momento quedó registrado en un video que circuló entre los presentes.

Tras el episodio, Gabriela Vargas, madre del menor señalado como víctima, radicó una denuncia. El caso quedó registrado bajo el Legajo N° 42/26, con intervención de la UFI Genérica, y se investiga al adulto denunciado por el presunto delito de amenazas.