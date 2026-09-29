Tres jugadores fueron desafectados de la Selección argentina antes del partido con Bolivia

Lionel Scaloni todavía no definió la formación titular de la Selección argentina para enfrentar a Bolivia este miércoles en Córdoba , en el primero de los tres amistosos previstos para esta fecha FIFA. Sin embargo, el entrenador ya tiene confirmados algunos movimientos dentro de la convocatoria y recibió una señal positiva respecto de la continuidad de varios futbolistas.

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Scaloni habló de su futuro en la Selección: "Hay predisposición de las dos partes"

La Albiceleste había presentado una lista de 35 jugadores para los próximos compromisos, pero antes del debut en esta serie de amistosos hubo modificaciones. La cuenta oficial del seleccionado informó que Tomás Palacios y Leonel Flores fueron liberados temporalmente , mientras que Tobías Andrada quedó desafectado.

Palacios, futbolista de Estudiantes , será liberado este martes por la tarde, mientras que Flores, jugador de Boca , podrá hacerlo después del amistoso frente a Bolivia. Ambos deberán regresar posteriormente al predio de Ezeiza una vez que cumplan con sus compromisos correspondientes a la fecha 11 de la Liga Profesional.

En tanto, Andrada continuará con su recuperación en River , luego de sufrir una leve lesión muscular que le impidió mantenerse a disposición del cuerpo técnico durante esta fecha FIFA.

Más allá de la preparación para el partido frente a Bolivia, una de las principales cuestiones que rodean a la Selección argentina es la continuidad de Lionel Scaloni .

El contrato del entrenador vence en diciembre y, hasta el momento, no se había confirmado una renovación. Tras la final de la Copa del Mundo, la situación había quedado en suspenso, aunque el propio técnico aseguró que ya mantuvo conversaciones con el presidente de la AFA.

“La predisposición está”, afirmó Scaloni al ser consultado por las negociaciones.

El entrenador explicó que después del Mundial no habían vuelto a hablar sobre su continuidad, pero que recientemente mantuvieron un encuentro para comenzar a analizar la situación.

“Intentaremos volver a hablar en estos días. Será cosa de llegar a un acuerdo. La predisposición está de las dos partes y eso es lo importante”, señaló.

Scaloni también aclaró que todavía no existe un acuerdo cerrado y que cualquier novedad será comunicada cuando corresponda. “Cuando tengamos algo que decir, lo comunicaremos. Lo importante es que las ganas están”, sostuvo.

De esta manera, mientras prepara el equipo para el amistoso ante Bolivia, el entrenador dejó abierta la puerta a continuar al frente de la Selección argentina una vez finalizado su actual vínculo.