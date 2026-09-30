Los Pérez García en San Juan: "No hay que vivir detrás del like"

Una de las bandas referentes del rock nacional Los Pérez García volverá a San Juan para repasar sus clásicos y presentar Ikigai , su nuevo álbum . El sábado 3 de octubre, en Mamadera , el conjunto liderado por Beto Olguín ofrecerá una velada intensa que promete hacer vibrar a la fanaticada loca.

Nacida a mediados de los '90 en Aldo Bonzi, la banda que supera tres décadas de trayectoria continúa recorriendo el país con un repertorio que fusiona rock, pop, reggae y canción popular.

“Felices de volver a Cuyo, que era una deuda que teníamos nosotros. Tenemos muchas ganas de llevar las canciones del disco nuevo, aparte de las canciones de siempre, que la gente quiere escuchar. Hay muchas razones para celebrar y para encontrarnos”, dijo Beto, voz líder, guitarrista y compositor, en charla con DIARIO DE CUYO.

– Muy bien. Lo último que hicimos antes de esta charla fue el Vorterix, entradas agotadas muchos días antes, uno de los shows más lindos que recuerdo… es una buena señal de que estamos atravesando un buen momento en lo profesional. El grupo humano también, así que agradecidos a la vida, a Dios y a todos los responsables de que las cosas se den de esta manera.

– Lo humano es muy importante para ustedes…

– Totalmente, cuenta mucho eso, por algo también duramos lo que duramos. Pensá que nosotros el miércoles nos vamos y hasta el lunes estaremos todo el tiempo juntos, conviviendo, trabajando. Somos amigos de chicos, de pibes, de secundarios, de recreos, de veredas… esas cosas te unen para siempre. La banda está bárbara. Yo le veo más chances a que se separe que a dejar de comer un asado con Julio o con Mingo, que son mis amigos de toda la vida. Entonces es como que se mezcla un poco la vida con el trabajo, pero en el mejor sentido. Encontramos la excusa perfecta para seguir estando juntos y haciendo lo que amamos…

– ¿Creés que Ikigai los representa? Cada disco tiene lo suyo, pero “la razón de ser” en este momento…

– No son cosas casuales. Si bien no es un álbum conceptual, no es que estamos hablando de eso, sí tiene que ver con que coincide con este momento de la vida ¿no? Es como que caemos en la cuenta de que sí, esto que hemos abrazado reúne las condiciones de los que los japoneses llaman Ikigai, la razón de ser, lo que nos gusta, lo que nos sale bien, lo que provoca algo bueno en el otro, lo que nos da sustento…

– Y en este punto ¿se plantean qué será de Los Pérez García de acá en más, o que sea lo que tenga que ser?

–Es un poco y un poco. Por ejemplo, acabamos de sacar un disco y el año que viene nos estaremos preguntando el paso siguiente, aunque uno ya lo va relojeando y ya va pensando; pero nos permitimos disfrutar esto, sacar a pasear las canciones nuevas, disfrutar el disco, ¿no? El disco tiene como una parte de elaboración y una parte de goce y de devoluciones por parte de la gente. Y en eso estamos.

– En todo el arco, desde el inicio a hoy, cambiaron muchas cosas en la música, desde lo que se consume hasta las formas. ¿Cómo lo fueron procesando?

– Sí, hemos sobrevivido a todos los formatos, a las tendencias, a Dios y a María Santísima (risas). Desde lo que nosotros hacemos, que es un género clásico, la canción rock, creemos que eso de la buena canción, de la melodía con la letra bien ejecutada, a nuestro gusto por seres humanos, es a lo que nos dedicamos y es una manera de entender la música, que no entiende de tendencias. Obviamente que no somos inocentes y los números cuentan, pero no hay que vivir detrás del like. Podés comprar un vinilo, un CD, tener la inmediatez de la plataforma… lo que no va a cambiar es que la buena canción perdura en el tiempo y es la moneda que siempre va a cotizar. Detrás de eso estamos, humildemente.

Lo que no va a cambiar es que la buena canción perdura en el tiempo y es la moneda que siempre va a cotizar. Detrás de eso estamos, humildemente Lo que no va a cambiar es que la buena canción perdura en el tiempo y es la moneda que siempre va a cotizar. Detrás de eso estamos, humildemente

– No es poco, es más, es una declaración de principios…

– Sí, al menos lo intentamos. Y en los últimos trabajos creo que hicimos las cosas de tal manera que se pueden permitir envejecer con dignidad, digamos. Y a la par, hoy hay un pibe que está escuchando por primera vez lo que hicimos hace unos años y eso es muy válido también…

– ¿Cómo ven esa renovación generacional en su música?

– Bueno, en nuestro caso se da algo muy curioso y muy lindo que es que la franja etaria del público es muy amplia. Ves en los shows chiquitos a caballito del padre, los dos con las remeras y cantando la canción. Más de una vez me han dicho que es una banda que comparten todos en casa, y no les pasa a todos. Uno no lo hace pensando en eso, pero si pasa, es muy reconfortante…

– Será como una inyección de energía a futuro…

– Sí, la verdad, más de una vez decimos “bueno, tenemos asegurado el futuro también” (risas). Pero la verdad que uno nunca sabe, así que estamos muy abocados al paso a paso. Creo que también ahí está el secreto un poco, vivir y disfrutar del instante…

–Que ahora es gira y es Ikigai…

– Sí, y acaba de salir también el cuarto corte del disco. Ya salieron El Tren de Oriente, Un Minuto, Seguirán, con Manuel Moretti, y ahora Digan Whisky. La gente canta y festeja como si fuesen temas ya que tienen mucho recorrido. Game Over es otra muy bien recibida en los shows, no sé, pasa algo, hay canciones que tienen vida propia y bueno, parece que este puñado de canciones bajo el nombre de Ikigai traen lo suyo también.

–Lejos de dormirse en los laureles, van por más ¿Es la clave para permanecer?

– Sí, o por lo menos es clave para sentirse vivo y no detenerse en ningún tipo de especulación, tomar la actividad como respirar. Es una picardía guardarse. Nosotros ya estamos jugando con posibles futuras canciones, es así; pero creo que es natural esto de seguir produciendo, de seguir adelante… Obviamente uno proyecta y planea, pero, por suerte, esto natural.

– Hablando de planes, se viene el Cosquín Rock ¿Cómo ven eso?

– Bueno, bien, expectantes, porque nunca habíamos ido por una razón o por otra, pero parece que llegó el momento. Ahora el Cosquín Rock ¿viste? Todavía seguimos haciendo cosas por primera vez con 30 años de carrera. Vamos a un festival legendario, muy conocido, muy prestigioso, así que contentos. Está bueno…

Ahora el Cosquín Rock ¿viste? Todavía seguimos haciendo cosas por primera vez con 30 años de carrera Ahora el Cosquín Rock ¿viste? Todavía seguimos haciendo cosas por primera vez con 30 años de carrera

– Primera vez, deseada tal vez, pero no es que el festival valide a una banda ya construida… ¿o sí?

– No, no. No es poco, pero todo lo que ha ocurrido hasta acá sin participar de uno u otro festival es digno de destacar. Caminan por lugares diferentes. Pero obviamente, las vivencias nuevas siempre enriquecen la mochila, así que bienvenidas sean.

Los Pérez García, amigos en banda

La cita en Mamadera

Los Pérez García - Ikigai