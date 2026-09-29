Llega Sun Sed, el primer festival de folktrónica de San Juan

El próximo 3 de octubre, Wampem Casa de Arte, será el escenario de una propuesta inédita en la provincia : el "Sun Sed", innovador festival que fusiona la música electrónica con las raíces de la música popular latinoamericana (folklore); y que transformará el atardecer sanjuanino en una experiencia cultural diferente.

Organizado por el grupo Folkothers —integrado por Nahuel Aciar y Matías Martínez—, el encuentro servirá para presentar en exclusiva su nueva producción musical. Pero no quedará ahí. La programación se completará con las presentaciones en vivo del Fabricio Montilla Trío , Shica Kumbia Nena e Higinio Set Live , consolidando una propuesta variada que explora los diferentes matices de la folktrónica.

“ En la música folktrónica se combinan instrumentos orgánicos como el charango, la guitarra y el bombo, con samplers, sintetizadores y máquinas de ritmos, para generar una obra que es un híbrido entre esos dos géneros . Los géneros folklóricos pueden ser tanto una cueca como una cumbia”, explicó a este medio Montilla.

“Folkothers, que hace este género, mezclando más con lo andino, vio que en San Juan había una pequeña escena de músicos que experimentamos con el folklore y la electrónica y les pareció que había material para hacer un festival. Me parece una buena idea, porque se visibiliza esta pequeña escena de música electrónica, pero hecha por músicos que también tenemos una visión sobre la música popular y el folklore”, valoró Fabricio.

“ Es una novedad este festival, en San Juan y con artistas sanjuaninos. Muy interesante, con cuatro proyectos muy importantes y en un espacio muy lindo, que es una casa de arte. Además, es un horario óptimo para el público, para que también pueda feriar con los emprendedores locales. La música folktrónica genera un clima de tranquilidad, de disfrute, para recorrer todos estos paisajes sonoros”, expresó Castro.

“Es un honor tocar con todos estos músicos, que no son nuevos, que tienen su trayectoria, pero que es la primera vez que tocamos todos juntos”, subrayó Martínez, quien destacó que “San Juan tiene una gran cantidad de seguidores de esta música, así que ser parte de ese camino es muy lindo”.

Los protagonistas del festival

* Folkohters

El proyecto de música electrónica y ritmos latinoamericanos liderado por Matías Martínez y Nahuel Aciar surgió post pandemia y fusiona electrónica con material orgánico registrado, como samplers de instrumentos y voces de artistas que se han ido sumando a su experiencia. En Sun Sed, presentará por primera vez y de forma exclusiva, su nuevo material de estudio, donde confluyen músicos invitados de Buenos Aires, con canciones propias y en una reversión de Juana Azurduy, electrónica; y también un poema de “Chiquito” Escudero, tomado de su audiolibro. El álbum transita desde los ritmos más tradicionales a lo completamente electrónico, “sin perder la identidad cuyana y nacional”, sostienen.

* Fabricio Montilla Trío

Con una trayectoria que incluye álbumes como El Mundo Está Lleno de Pájaros y colaboraciones con figuras como Palo Pandolfo, Montilla (sintetizadores y programaciones) presentará su nuevo trío, junto a José Mestre (guitarra) y Lucio Guardia (batería). Su último disco, Encendido, será el que le dará la sonoridad al show, “súper bailable y bien pop”, lo describió.

* Shica Kumbia Nena

Encabezada por Celeste Castro, el grupo pondrá la cuota de ritmo tropical, fusionado con la música popular y los paisajes rítmicos de San Juan. Será un formato performático, con la tecladista Agus Keys que es la Dj, y dos invitados: Raba y Flower the Human, con quienes la cantante ya ha hecho feats.

* Higinio Set Live

Aportará su impronta experimental y sonora en formato “set live”, de música electrónica en vivo, con el que se presenta habitualmente. Esta vez será de la mano de su tercer disco, un trabajo conceptual al que llamó “Música y vino”, que reúne un puñado de canciones que hablan de la elaboración del vino, desde la cosecha hasta la degustación.

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