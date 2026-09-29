    • 29 de septiembre de 2026 - 18:21

    El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte agasajó a las bibliotecas populares

    40 bibliotecas populares recibieron murales artísticos, libros infantiles y publicaciones de nutrición.

    Las bibliotecas populares recibieron obras de arte y material didáctico.&nbsp;
    Las bibliotecas populares recibieron obras de arte y material didáctico. 

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Referentes de cuarenta bibliotecas populares de la provincia se reunieron en la Biblioteca Franklin, donde la secretaria de Cultura, Analía Vilches, junto a diversos funcionarios, encabezó un acto de reconocimiento a la labor diaria y el compromiso comunitario que sostienen.

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    Desde la cartera cultural destacaron que consolidar estas instituciones representa una vía directa para garantizar que cada familia sanjuanina disfrute de un acceso equitativo a la lectura, el arte y la educación.

    Artes visuales

    En ese marco, el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson concretó la entrega de cinco murales de gran formato, alcanzando unas dimensiones de 2x1,50 metros a través del programa provincial "Itinerario del Arte", engalanarán las instalaciones de las entidades receptoras.

    Las obras seleccionadas incluyeron las creaciones de los artistas visuales Ariela Quiroga con "Stay on these roads" y Silvina Pagés con "Anillo de Hadas". A este patrimonio pictórico se sumaron los valiosos trabajos aportados por Sebastián Araya, Eduardo Riquelme y Mercedes Zalazar, diversificando la propuesta estética destinada a los vecinos.

    Editorial

    El sector literario y educativo también dijo presente en la celebración mediante donaciones editoriales. La reconocida escritora Mariela Alcoba distribuyó ejemplares de su obra "Me pinta poesía", un texto de carácter pedagógico diseñado específicamente para acercar la historia del arte a las infancias. Asimismo, la especialista Olga Álvarez de Manzano aportó diez volúmenes de su publicación "Nutrición en vivo", ampliando el catálogo disponible en las estanterías comunitarias.

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