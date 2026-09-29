De qué se trata "La Virgen de la Tosquera", la película que representará a Argentina en los Oscar 2027

El cine argentino ya tiene a su representante para comenzar el camino hacia los Premios Oscar 2027 . La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina eligió a “La Virgen de la Tosquera” , dirigida por Laura Casabé, como la película que competirá por ingresar a la categoría de Mejor Película Internacional en la 99ª edición de los premios de Hollywood.

La decisión se conoció este lunes después de que el film quedara entre las cuatro producciones finalistas seleccionadas por la Academia argentina. En esa instancia también competían “El Partido” , de Juan Cabral y Santiago Franco; “Nuestra Tierra” , de Lucrecia Martel; y “Parque Lezama” , de Juan José Campanella. Finalmente, la obra de Casabé fue la elegida para llevar la bandera nacional en la carrera internacional.

La selección representa un nuevo reconocimiento para una película que ya venía construyendo un recorrido destacado en festivales y premiaciones. A comienzos de septiembre también había sido elegida como representante argentina para competir por un lugar en Mejor Película Iberoamericana en los Premios Goya 2027 , por lo que afrontará en paralelo dos de las carreras internacionales más importantes de la temporada.

“La Virgen de la Tosquera” está inspirada en los cuentos “La Virgen de la Tosquera” y “El carrito” , de Mariana Enríquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. La adaptación cinematográfica fue escrita por Benjamín Naishtat y mezcla elementos de terror, drama, suspenso y realismo social.

La historia transcurre durante el verano de 2001 y sigue a Natalia, Mariela y Josefina, tres amigas adolescentes que viven en las afueras de Buenos Aires y están enamoradas de Diego, un amigo de toda la vida. La aparición de Silvia, una mujer mayor que comienza una relación con él, altera el equilibrio del grupo y desata en Natalia una combinación de celos, deseo y furia que termina acercándola al mundo de los hechizos y la magia negra.

El elenco está encabezado por Dolores Oliverio, acompañada por Fernanda Echevarría, Luisa Merelas, Agustín Sosa, Isabel Bracamonte y Candela Flores, además de una participación especial de Dady Brieva. Se trata de una coproducción entre Argentina, México y España.

Un recorrido que ya cruzó fronteras

Antes de ser elegida para representar al país, la película había iniciado su recorrido internacional con su estreno en el Festival de Sundance y luego pasó por distintos festivales. También obtuvo reconocimientos en el circuito local e internacional, entre ellos premios en el BAFICI y distinciones en Leeds y Sitges.

La elección argentina es apenas el primer paso dentro del proceso de los Oscar. Ser la representante oficial del país no significa que ya esté nominada: ahora deberá atravesar la selección de la Academia de Hollywood y buscar un lugar entre las películas que finalmente integrarán la categoría de Mejor Película Internacional.

La ceremonia de los Premios Oscar 2027 está prevista para el 14 de marzo, mientras que en los próximos meses se conocerán las distintas instancias de preselección y las nominaciones definitivas.