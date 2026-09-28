Soledad Silveyra: un esperado regreso a casa

Tras recibir el alta médica luego de más de tres semanas internada, la actriz ya se encuentra recuperándose en su hogar.

Soledad Silveyra terminará de recuperarse en su casa, antes de tomar compromisos profesionales.

Tras transitar más de tres semanas de internación clínica, la reconocida actriz Soledad Silveyra obtuvo el alta médica y ya se encuentra en su domicilio particular. Su círculo íntimo confirmó que atraviesa este momento con excelente estado de ánimo, lista para encarar la siguiente fase de su tratamiento.

Un accidente doméstico El incidente original se produjo a comienzos de septiembre, cuando sufrió un accidente en su hogar que le generó una fractura de pelvis. Al tratarse de un área que no contempla intervenciones quirúrgicas, los especialistas determinaron una estricta inmovilización.

Ante la inquietud propia de la actriz, la internación funcionó como la alternativa ideal para garantizar el cumplimiento del reposo absoluto.

Este episodio se suma a los inconvenientes físicos que la intérprete arrastraba desde el verano, época en la que padeció otro golpe en Punta del Este que derivó en una trocanteritis y una lesión en la sexta vértebra lumbar.