Se acabaron los rumores: Tiago PZK y La Joaqui blanquearon su romance con una foto que revolucionó las redes

El cantante compartió una imagen junto a la artista mientras bajaban de un avión privado. La postal llegó después de varias semanas de especulaciones sobre la relación.

Después de semanas de rumores, Tiago PZK y La Joaqui hicieron público su romance. La confirmación llegó a través de una historia de Instagram publicada por el cantante durante la noche del domingo, en la que ambos aparecen tomados de la mano mientras descienden de un avión privado. Sin necesidad de palabras, la imagen fue suficiente para terminar con las dudas que rodeaban a la pareja.

En la foto, los dos artistas aparecen vestidos con ropa deportiva y capuchas, caminando juntos frente a la aeronave. Tiago no agregó ninguna explicación ni referencia directa a su situación sentimental, pero fue la primera vez desde que comenzaron los rumores que uno de los protagonistas mostró públicamente un gesto afectivo tan explícito entre ambos.

Tiago PZK compartió la primera imagen junto a La Joaqui después de varias semanas de rumores sobre el romance. (Foto: Instagram / tiagopzk) Un vínculo que venía generando rumores Las versiones sobre una relación entre ambos comenzaron a circular poco después de que La Joaqui confirmara a fines de julio su separación de Luck Ra, con quien había mantenido una relación durante más de dos años. Semanas después empezaron a aparecer imágenes y comentarios que vinculaban a la cantante con Tiago PZK.

La situación adquirió mayor repercusión porque Tiago tenía una relación de amistad con Luck Ra. El cantante cordobés habló públicamente del tema y contó que, después de su separación, había compartido con Tiago cuestiones personales sobre ese momento. También aclaró que su malestar estaba relacionado con la amistad entre ellos y no con la decisión de La Joaqui de iniciar una nueva relación.

Por su parte, La Joaqui sostuvo que conocía a Tiago desde hacía años y que existía una historia previa entre ambos, independiente de su vínculo con Luck Ra. Hasta este fin de semana, sin embargo, ninguno de los dos había publicado una imagen que mostrara de manera tan directa la nueva relación.